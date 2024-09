La Chine affirme avoir suivi un avion américain au-dessus du détroit de Taïwan

Le commandement "a mis en place des avions de combat pour suivre et surveiller le vol de l'avion américain, en le traitant conformément à la loi", a indiqué Li Xi. Les troupes présentes dans la région "sont en état d'alerte constante pour défendre résolument la souveraineté et la sécurité nationales ainsi que la paix et la stabilité régionales", a-t-il ajouté.

La Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire et déclare être prête à reconquérir l'île par la force si nécessaire. Taïwan est gouvernée de manière autonome. La septième flotte de la marine américaine a déclaré dans un communiqué qu'un "P-8A Poseidon a transité par le détroit de Taïwan dans l'espace aérien international le 17 septembre (heure locale)". Le communiqué ne mentionne pas que l'avion a été suivi par l'aviation militaire chinoise.

"En opérant dans le détroit de Taïwan conformément au droit international, les États-Unis défendent les droits et libertés de navigation de toutes les nations", ajoute le texte. "Le transit de l'avion par le détroit de Taïwan démontre l'engagement des États-Unis en faveur d'un espace indo-pacifique libre et ouvert."

Une vente d'armes américaines

Pour sa part, le ministère taïwanais de la Défense a déclaré dans un communiqué qu'"un avion américain P-8A a traversé le détroit de Taïwan du sud au nord ce matin". "Les militaires ont surveillé la situation et aucune anomalie n'a été détectée dans nos environs", précise le ministère dans un communiqué.

Pékin avait également accusé samedi Berlin d'accroître les risques sécuritaires dans le détroit de Taïwan, au lendemain du passage de deux navires allemands dans cette voie navigable sensible séparant Taïwan de la Chine.

Taipei a remercié mardi Washington d'avoir approuvé "le retour, la réparation et la réexpédition de pièces de rechange" d'une valeur de 228 millions de dollars pour ses avions et équipements associés, la 16e vente d'armes de ce type à l'île sous le président américain Joe Biden.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré dans un communiqué distinct que l'accord devrait entrer en vigueur dans un mois et "contribuera à maintenir la préparation au combat et la sécurité des différents types d'équipements aéronautiques de notre force aérienne".