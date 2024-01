Kim Jong Un a menacé Séoul d'entrer en guerre pour toute violation du territoire nord-coréen

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a menacé Séoul d'entrer en guerre pour toute violation "ne serait-ce que de 0,001 mm" du territoire de la Corée du Nord, selon un média officiel, après avoir annoncé la dissolution des agences en charge de la réunification avec la Corée du Sud. Il a souligné que son pays ne reconnaîtrait pas la frontière maritime de facto entre les deux pays, la Ligne de limite du Nord, et a appelé à des changements constitutionnels permettant à Pyongyang d'"occuper" la Corée du Sud en cas de guerre, a indiqué l'agence de presse nord-coréenne KCNA.

La Corée du Sud "ripostera au centuple" à toute provocation du Nord

A Séoul, le président Yoon Suk Yeol a répondu que la Corée du Sud "ripostera au centuple" à toute provocation du Nord, soulignant les "capacités de réponse écrasantes" de l'armée sud-coréenne. Cette escalade verbale suit une détérioration des relations entre les deux Corées, au plus bas depuis des décennies, après notamment le lancement en novembre par Pyongyang d'un satellite espion, et la suspension par Séoul d'un accord militaire de 2018 ayant pour objectif d'apaiser les tensions.

La dissolution de plusieurs agences oeuvrant pour la réunification avec la Corée du Sud a été approuvée par le parlement nord-coréen. Les deux pays "sont en confrontation aiguë sur la péninsule coréenne" et "la réunification de la Corée ne pourra jamais être conclue avec la République de Corée", a souligné le parlement nord-coréen, d'après KCNA. Les pays voisins sont toujours techniquement en guerre depuis 1953, les combats ayant été arrêtés par un armistice et non un traité de paix.

"La question de l'occupation complète"

Dans un discours prononcé à l'Assemblée populaire suprême, le dirigeant nord-coréen a appelé à de nouvelles mesures pour définir la Corée du Sud comme "le pays le plus hostile", a rapporté KCNA. "À mon avis, nous pouvons préciser dans notre Constitution la question de l'occupation complète, de la soumission et de la reconquête de la République de Corée et de son annexion en tant que partie du territoire de notre République en cas de guerre dans la péninsule coréenne", a déclaré Kim Jong Un.

"Si la République de Corée viole ne serait-ce que 0,001 mm de notre territoire, de son espace aérien ou maritime, cela sera considéré comme une provocation à la guerre", a-t-il souligné. Kim Jong Un a affirmé début janvier que la Corée du Sud est le "principal ennemi" du Nord et que les efforts pour la réunification sont eux une erreur "à ne plus commettre". Dans leur Constitution respective, Corée du Sud et du Nord revendiquent la souveraineté sur l'intégralité de la péninsule coréenne. Fondées il y a 75 ans, elles considèrent chacune l'autre comme une entité illégale.

Mesures "imprudentes"

Les maigres contacts entre les deux pays faisant office de relations diplomatiques étaient, jusqu'à la dissolution des agences nord-coréennes, gérés par le ministère sud-coréen de l'Unification et le comité nord-coréen pour la Réunification pacifique, l'un des organismes fermés par Pyongyang. Les nouvelles mesures de la Corée du Nord à l'égard de Séoul sont "imprudentes" et rompent avec l'approche observée depuis des années, ont souligné des analystes.

"Pendant des décennies, la Corée du Nord a dit à son peuple que l'achèvement de la révolution était la réunification et que le souhait de Kim Il Sung était la réunification", a relevé Cho Han-bum, chercheur à l'Institut coréen pour l'unification nationale, faisant référence au fondateur du pays. "Maintenant (Kim Jong Un) nie tout ce que ses prédécesseurs ont fait", a-t-il déclaré à l'AFP.

La Russie, alliée de la Corée du Nord

L'an dernier, la Corée du Nord a inscrit son statut de puissance nucléaire dans sa Constitution. Elle a tiré plusieurs missiles balistiques intercontinentaux, en violation des résolutions de l'ONU, avec un dernier tir dimanche d'un missile balistique hypersonique à portée intermédiaire (IRBM). La Russie et la Corée du Nord, alliées de longue date, affichent un rapprochement depuis le voyage du dirigeant nord-coréen dans l'Extrême-Orient russe en septembre 2023 pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine.

Lundi, une délégation nord-coréenne dirigée par le ministre des Affaires étrangères Choe Son Hui est arrivée à Moscou pour une visite officielle, a rapporté KCNA, attisant les inquiétudes quant à de possibles transferts d'armement nord-coréen à Moscou pour sa guerre en Ukraine.