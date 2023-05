«Jour de la victoire» : les festivités du 9-Mai sous haute tension en Russie

C’est un 9-Mai au rabais que les Russes vont vivre en cette année 2023. Alors que les autorités de Russie s’efforcent de présenter la guerre en Ukraine pour la justifier auprès de la population, comme la suite de la lutte contre le nazisme, la célébration de la victoire de 1945 a un goût amer cette année entre crainte d’une attaque ukrainienne et l’exposition publique du manque d’hommes et de moyens pour les défilés.

Un manque de soldats pour la cérémonie

Plus de 20 villes de l’ouest du pays et de Sibérie annulent les défilés, d’autres les réduisent. L’équation est simple : l’armée russe compterait environ deux millions d’hommes, estimation basse. Plus de 100.000 hommes sont morts ou blessés en Ukraine depuis le début du conflit et 500.000 d'entre eux au moins sont au front. Pour que cet effectif soit opérationnel, il faut en base arrière deux soldats pour un combattant. En enlevant les unités qui surveillent les plus de 60.000 kilomètres de frontières terrestres et maritimes du pays, il ne reste plus beaucoup de militaires et de matériels pour les cérémonies.

Alors Moscou va tout de même essayer de faire bonne figure. Les images d’entraînements au défilé montrent dans la capitale les lance-missiles intercontinentaux sur camions, des blindés récents et l’aviation sera présente ce qui permet au Kremlin d’affirmer que tout se passera comme prévu. Il semble, dès lors probable, que Vladimir Poutine sera présent sur la Place Rouge pour réaffirmer son pouvoir à la tête du pays.