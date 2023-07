«J'essaye de résister» : à Milan, les habitants en quête de fraîcheur

L'Europe a chaud, très chaud. Avec 34 degrés à Munich en Allemagne, plus de 40 en Andalousie en Espagne ou encore en Grèce, le thermomètre s'affole partout dans le monde ce week-end. Une illustration brûlante du réchauffement climatique et ce n'est pas fini. En Italie, on attend des records historiques dans les prochains jours et la population s'apprête à vivre une semaine ardente avec des températures moyennes de 40 degrés. Ce week-end déjà, les nuits sont tropicales avec plus de 23 degrés. Pour lutter contre cela, il faut bien se débrouiller. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue à Milan à la rencontre des habitants qui suffoquent.

"On cherche à ne pas rester dehors aux heures les plus chaudes"

L'air est lourd, la chaleur humide, le thermomètre d'une pharmacie affiche 32 degrés et les rues de ce quartier du centre de Milan sont vides. Seule Elena sort de sa voiture pour acheter des cigarettes. "Aller en voiture, ça aiderait si la climatisation fonctionnait. Mais oui, ça aide décidément. Disons qu'on cherche comme tout le monde à ne pas rester dehors lors des heures les plus chaudes", affirme-t-elle au micro d'Europe 1. Elena court vers sa voiture pour rentrer chez elle au frais, car elle ne supporte pas cette chaleur.

Ce n'est pas le cas de Georgio et Ornella, ces deux personnes âgées sont les seules à marcher dans cette rue. "Mon petit secret, c'est de faire deux douches. Une au matin et l'autre le soir. Et de cette façon, on va arriver à la fin" de la vague de chaleur, avoue le monsieur. "Et il faudrait aller à la mer ou à la montagne, ce que je ne fais pas. Qu'est-ce que je peux faire ? J'essaye de résister", ajoute sa femme. Il faudra résister encore plus la semaine prochaine puisque les températures dépasseront les 40 degrés avec des pics à 48 degrés en Sardaigne.