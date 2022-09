«Je veux la voir une dernière fois» : au Royaume-Uni, les funérailles d'Elizabeth II avancent

C'est une longue semaine de deuil qui commence pour le Royaume-Uni. En Écosse, des milliers d'Anglais sont attendus à la cathédrale Saint-Gilles ce lundi, pour rendre hommage à la reine Elizabeth II, disparue jeudi dernier à l'âge de 96 ans. Le cercueil royal y sera exposé une dernière fois au public avant de partir à Londres. Certains ont parcouru le pays pour dire adieu à celle qui fut la reine du Royaume-Uni et du Commonwealth pendant près de 70 ans, comme Yann, qui a parcouru plus de 200 kilomètres pour être présent.

"La voir une dernière fois"

"J'ai pris le bus depuis Perth, jusqu'à Édimbourg, pour venir jusqu'ici. Elle était la reine, ma reine durant toute ma vie et je voulais être là pour la voir juste une dernière fois", explique l'Écossais. La procession partira du palais d'Holyroodhouse vers 15h30, heure française, pour se rendre à la cathédrale Saint-Gilles. Le cercueil de la reine voyagera dans le corbillard royal, un véhicule noir aux fenêtres transparentes, et il sera suivi par le nouveau roi Charles III et la reine consort Camilla, qui marcheront derrière le convoi jusqu'à la cathédrale.

Une fois le cercueil dans la cathédrale, le roi déposera dessus la couronne d'Écosse en or massif. Il s'ensuivra alors une cérémonie religieuse d'environ 1 h. Les Écossais pourront ensuite se recueillir devant le cercueil de la reine Elizabeth II ce soir. Cette nuit et demain toute la journée. Le corps de la reine quittera ensuite Édimbourg en avion, direction Londres.

Protocole strict à Londres

Près de 2.000 chefs d'État sont attendus pour les obsèques de la reine, dans la capitale britannique. Face à cette affluence, des règles ont été mises en place pour limiter les flux de déplacements et la potentielle anarchie dans les rues de Londres. D'abord, compte tenu du nombre de places limitées, un seul représentant par État accompagné de son conjoint ou de sa conjointe pourront être présents. Il aurait été demandé par exemple aussi d'emprunter des vols commerciaux pour éviter les embouteillages de jets privés ou d'avions officiels sur l'aéroport d'Heathrow.

Interdiction également d'utiliser des hélicoptères arrivés dans la capitale britannique. Ces chefs d'État ne pourront pas non plus se déplacer en voiture, l'autocar sous escorte policière sera donc obligatoire pour se rendre à l'abbaye de Westminster. Enfin, les chefs d'État qui voudront s'incliner devant la dépouille de la reine n'auront que trois petites minutes pour lui rendre hommage.