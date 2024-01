Japon : au moins quatre morts après la série de séismes qui a frappé le centre du pays

Les autorités japonaises ont confirmé la mort de quatre personnes après le puissant séisme qui a secoué le Japon, a rapporté mardi l'agence de presse Kyodo. Une série de séismes a secoué l'archipel lundi, le plus puissant, d'une magnitude 7,5, ayant frappé la préfecture d'Ishikawa, du côté de la mer du Japon, sur l'île principale de Honshu, à 16h10 (7h10 GMT), d'après l'Institut de géophysique américain (USGS).

Les chaînes de télévision ont interrompu leurs services normaux en diffusant des programmes spéciaux. Au cours de l'un d'eux, le Premier ministre, Fumio Kishida, a exhorté les habitants des zones dangereuses à "évacuer dès que possible" vers des zones plus élevées.

Les États-Unis "prêts à fournir toute aide nécessaire"

"Nous sommes conscients que votre maison et vos biens vous sont précieux, mais vos vies sont plus importantes que tout ! Courez vers le terrain le plus élevé possible", a déclaré aux téléspectateurs un présentateur de la chaîne de télévision NHK. Le ministre de la défense, Minoru Kihara, a annoncé que 1.000 soldats se préparaient à se rendre dans la région, tandis que 8.500 autres se tenaient également prêts. Une vingtaine d'avions militaires ont été envoyés pour évaluer les dégâts.

De son côté, le président américain Joe Biden a fait savoir que les États-Unis se tenaient "prêts à fournir toute aide nécessaire au peuple japonais", rappelant que Washington et Tokyo étaient "de proches alliés".