Incendies en Grèce : à Rhodes, les écoles accueillent des centaines de touristes évacués en urgence

En Grèce, les forêts, habitations et stations balnéaires sont ravagés par les incendies depuis quelques jours, causant l'évacuation de milliers de personnes sur l'île de Rhodes. De nombreuses infrastructures ont ouvert leurs portes à ces personnes sans solution de logement, notamment sept établissements scolaires. Europe 1 s'est rendue dans une école transformée en centre d'accueil d'urgence, où le personnel de l'établissement, accompagné de plusieurs bénévoles, vient en aide aux touristes qui ont fui les flammes. Matelas gonflable et lits de camp rendent le confort sommaire, mais l'essentiel est d'avoir un toit pour la nuit.

"La solidarité, c'est le plus important"

En trois jours, le lieu a accueilli plus de 600 personnes, comme l'explique Marios Xatzimixalis, le principal de l'établissement. "Évidemment, nous avons répondu tout de suite positivement. Il n'aurait pas pu en être autrement. Nous voulions vraiment apporter cette aide, comme tout le reste de l'île. La solidarité, c'est le plus important", appuie-t-il. Théa, âgée de 12 ans, est une élève dans cette école et a, elle aussi, voulu venir prêter main forte. "J'aide un peu à nettoyer, par exemple. Pour manger aussi, aider les gens et un peu aider dans tout ce que je peux."

Meghan, une touriste irlandaise, profite de la climatisation du gymnase. Après son évacuation précipitée ce week-end, avec sa famille, la jeune femme de 23 ans et sa famille sont encore sous le choc, mais soulagés d'être en sécurité. "J'ai trouvé que les Grecs étaient tellement solidaires avec nous. Il y avait de la nourriture, des choses sur lesquelles on pouvait dormir...". Comme les autres touristes présents dans l'école, Meghan garde l'espoir de prendre un vol dans les prochains jours pour quitter cette île toujours en proie aux flammes.