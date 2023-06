Italie : l’hommage des médias italiens à Silvio Berlusconi

"Il Cavaliere" semblait immortel, mais il s'est éteint, ce lundi, à 86 ans. À travers le monde, les hommages se multiplient. Emmanuel Macron salue poliment une figure majeure de l'Italie contemporaine, Vladimir Poutine pleure un vrai ami et la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a rendu hommage dans une vidéo à un battant qui n'avait pas peur de défendre ses convictions.

"Ciao Cavaliere"

Silvio Berlusconi a été homme politique, magnat des affaires, patron de club de football. Son décès touche toute l'Italie et éclipse ce mardi matin toute autre actualité dans les journaux. En Une de La Stampa, on y aperçoit le sourire éternel de Silvio Berlusconi "Ciao Cavaliere" accompagne la photo en légende. "Personne comme lui n'a réussi à marquer et déformer l'histoire républicaine. Il a conquis des Italiens en leur faisant miroiter quelque vertus et beaucoup de vie", écrit le quotidien.

"Le premier populiste"

La Repubblica, de son côté, raconte le dernier jour de celui qu'elle appelle le premier populiste. Des larmes, des fleurs et des souvenirs, le peuple de Berlusconi le béatifie dans le temple d'Arcore, sa résidence milanaise. "Silvio nous a sauvés", c'est l'un des témoignages que le journal a récolté devant la demeure de l'ancien Premier ministre. Enfin, Il Corriere della Serra nous livre le récit d'une Italie sans Silvio Berlusconi. Le journal raconte l'histoire de l'homme qui a séduit la péninsule, qui a réinventé la télévision. Les programmes des chaînes, publiques comme privées, lui sont d'ailleurs toutes dédiées aussi depuis lundi matin.