Italie : Silvio Berlusconi est mort

C’était un des hommes forts d’Italie. Silvio Berlusconi, homme d’affaires et politicien de renom, connu pour ses frasques et ses nombreux allers-retours à la tête du gouvernement italien, est mort ce lundi 12 juin à l’âge de 86 ans, a indiqué son entourage.

Né le 26 septembre 1936, Silvio Berlusconi se fait d’abord connaître du grand public en fondant, dans les années 1970, le groupe Fininvest, une holding italienne, qui regroupe également la première régie publicitaire italienne. Mais si Silvio Berlusconi est devenu l’une des personnalités les plus riches d’Italie, et même de la planète, grâce à ce florissant business, celui que l’on surnomme le Cavaliere n’en a pas oublié ses (grandes) ambitions politiques.

Un ténor de la politique italienne

Au début des années 1990, il fonde le mouvement de centre droit Forza Italia, et remporte rapidement les élections parlementaires en 1994, lui permettant d’accéder d'abord au poste de député, puis un mois plus tard, à la tête du gouvernement italien. Une expérience qu’il réitérera plusieurs fois au cours des 20 années suivantes. Silvio Berlusconi se retrouvera ainsi à la tête du Conseil dès 2001 jusqu’en 2006, puis de mai 2008 jusqu’à fin 2011.

Et alors que sa vie politique connaissait un réel déclin après une décennie 2010 marquée par plusieurs échecs électoraux et divers problèmes de santé, l’homme d’affaires refait surface en 2022 et regagne son siège de sénateur dans la circonscription de Lombardie. À 86 ans, Silvio Berlusconi retrouve donc la chambre haute, neuf ans plus tard et tente même de conquérir la présidence du Sénat. Sans succès. En parallèle, le ténor de la politique transalpine mène son parti aux élections parlementaires de 2022, remportées par la coalition de droite. Néanmoins, des dissensions apparaissent rapidement avec Giorgia Meloni, nouvelle présidente du Conseil, au sujet de la guerre en Ukraine, Silvio Berlusconi entretenant des liens privilégiés avec Vladimir Poutine.

Une vie marquée par les affaires

Mais au-delà du redoutable homme d’affaires, rompu aux combats politiques, Silvio Berlusconi construit son personnage au gré des innombrables poursuites judiciaires dont il fait l’objet. Une vingtaine au total pour fraude fiscale, corruption ou encore financement illicite de parti politique. Le Milanais restera à jamais associé au scandale du "Rubygate" pour lequel il a finalement été acquitté en 2014 après une condamnation en première instance à sept ans de prison. Une affaire dans laquelle le Cavaliere était soupçonné d’avoir payé une jeune fille, alors mineure, pour des relations sexuelles avec elle. Des allégations confirmées par l’intéressée, une danseuse orientale marocaine du nom de Karima El Malhroug, également connue sous le nom de scène "Ruby Rubacuori". Dans cette affaire, Silvio Berlusconi était même accusé d’avoir constitué un véritable réseau de prostitution dont il profitait à l’occasion de soirées "bunga bunga" lors desquelles ces jeunes femmes devaient fournir diverses prestations à l’homme d’affaires, dans le sous-sol de sa villa, réaménagé en boîte de nuit.

Pendant plus de deux décennies, Berlusconi multiplie les allers-retours dans les tribunaux mais l’écrasante majorité des affaires dans lesquelles il est impliqué se concluent par des classements sans-suite, des acquittements ou des non-lieux. Excepté celle concernant Mediaset, le groupe télévisuel qu’il dirigeait. Condamné à quatre ans de prison, il était accusé d’avoir gonflé de façon artificielle le prix des droits de diffusion de certains programmes, acquis via des sociétés écrans dont il était à la tête, au moment de les revendre à Mediaset. Une façon pour le groupe de réduire ses bénéfices en Italie et alléger ainsi sa charge fiscale de l’autre côté des Alpes.

Un nom éternellement associé à l’AC Milan

Un parcours rythmé par les déboires judiciaires qui n’empêche par le Cavaliere de piloter ses affaires, notamment dans le monde du football. En 1986, il rachète le mythique AC Milan, alors en proie à d’importantes difficultés financières. Pendant trois décennies de présidence, Silvio Berlusconi fait du club lombard une place forte du football européen. Une réussite sportive, symbolisée par les cinq Ligues des champions remportées en 1989, 1990, 1994, 2003 et 2007, et dont il usera pour servir sa carrière politique.

Au cours de ses dernières années de vie, Silvio Berlusconi a dû composer avec une santé déclinante. Opéré à cœur ouvert en 2016, il subit plusieurs hospitalisations liées au Covid-19 en 2020 ainsi que des "examens cliniques périodiques" à la veille de l’élection présidentielle de 2022. Mercredi 5 avril, il est admis en soins intensifs à Milan dans une unité de chirurgie cardiaque. Silvio Berlusconi avait quitté l'hôpital San Raffaele le 19 mai après y avoir passé 45 jours. Soigné pour une leucémie, il a été hospitalisé au début du mois à Milan pour des contrôles prévus, avaient indiqué ses médecins.