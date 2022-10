Italie : le gouvernement de Giorgia Meloni n'inquiète pas les Italiens

Giorgia Meloni, arrivée imminente. Samedi 22 octobre, la nouvelle Première ministre italienne a prêté serment devant le chef de l'État, Sergio Mattarella. La passation de pouvoir entre Mario Draghi et la cheffe du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia a eu lieu ce dimanche au palais Chigi à Rome. Alors qu'elle devient la première femme à la tête du gouvernement italien, la nouvelle présidente du Conseil représente le parti le plus à droite depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce qui ne semble pas inquiéter les Italiens.

"Les dirigeants sont tous pareils"

Nos voisins sont habitués à voir les Premiers ministres se succéder. Pour certains Italiens, comme pour Anna, les dirigeants "sont tous pareils". Entre toutes les personnes passées à la tête du gouvernement, "il n'y en a pas un qui a changé quelques chose. Au début, ils ont des idées et annoncent qu'il y aura du travail, mais rien de tout cela ne prend forme", souligne-t-elle au micro d'Europe 1.

La victoire de Giorgia Meloni aurait pu inquiéter les militants de gauche. Pourtant, certains semblent rassurés en voyant le nom de quelques ministres, comme l'explique Léo. "On craignait le pire, mais au contraire, dans certains secteurs, il y a des personnes compétentes", se réjouit-il. "Mon espoir est que Giorgia Meloni collabore avec les autres pays européens, il ne faut pas se refermer sur nous même. Car c'est ce qui me fait peur, que le gouvernement devienne populiste, nationaliste. Si on s'isole, c'est un problème", prévient le militant de gauche.