Italie : arrestation de deux hommes soupçonnés de financer le groupe État islamique

La police italienne a annoncé mardi l'arrestation à Milan de deux hommes soupçonnés de financer l'organisation État islamique (EI) et de diffuser de la propagande jihadiste. Les deux hommes, un Égyptien et un Italien d'origine égyptienne, sont soupçonnés de "participation, association et incitation à commettre un crime à des fins de terrorisme", a précisé la police. Les deux hommes ont été interpellés à l'aube dans la capitale lombarde, dans le nord de l'Italie.

Arrestation de "deux militants de l'État islamique"

Selon un communiqué du procureur de Milan, Marcello Viola, les suspects étaient "extrêmement actifs dans la propagande et le prosélytisme en ligne pour le compte de l'EI", organisation à laquelle ils ont prêté allégeance. Selon l'agence AGI, ils ont envoyé de l'argent à des veuves de combattants de l'EI ainsi qu'à un membre de l'EI.

Le vice-Premier ministre italien Antonio Tajani a salué mardi l'arrestation de "deux militants de l'EI", défendant une "ligne dure contre le terrorisme". L'agence AGI indique que ces arrestations n'ont aucun lien avec l'attaque de lundi soir à Bruxelles au cours de laquelle deux Suédois ont été tués. Son auteur présumé a été mortellement blessé lors de son interpellation par la police mardi matin dans la capitale belge, a annoncé à l'AFP un porte-parole du parquet fédéral.