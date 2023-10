Israël : un policier blessé à Jérusalem-Est après une attaque au couteau, l'assaillant a été tué

Un Palestinien a poignardé et blessé un policier israélien avant d'être "neutralisé" à Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël, selon un communiqué de la police publié lundi. La police israélienne a indiqué qu'un "suspect" avait "poignardé un policier près de la station-service Mendelbaum, sur la route 1 à Jérusalem". "Les forces se sont lancées à la poursuite du suspect et l'ont neutralisé", ajoute le communiqué.

Le policier blessé est dans un état "grave, mais stable"

La police a ensuite précisé que l'assaillant était un Palestinien de Jérusalem-Est. L'hôpital Shaare Tsedek, où le policier blessé a été transporté, a indiqué avoir accueilli un homme d'une trentaine d'années qui avait reçu des "coups de couteau au torse" et se trouvait dans un "état grave, mais stable". L'attaque est survenue au moment où les forces israéliennes intensifiaient leur offensive terrestre dans le territoire palestinien de Gaza dans le cadre des représailles aux attaques du Hamas du 7 octobre qui, selon les autorités, ont tué 1.400 personnes en Israël, pour la plupart des civils.

Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza, affirme que plus de 8.000 personnes, principalement des civils, ont été tuées dans les bombardements israéliens depuis le début du conflit, le 7 octobre. La situation en Cisjordanie, occupée depuis 1967 par Israël, est aussi extrêmement tendue: près de 120 Palestiniens y ont été tués par des tirs de soldats ou de colons israéliens depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël.