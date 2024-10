Six personnes ont été blessées mercredi à la mi-journée par un assaillant ayant poignardé des passants à Hadera, ville du centre d'Israël, avant d'être "neutralisé", a indiqué la police.

"Il s'agit d'un incident terroriste en quatre endroits différents au cours duquel six personnes ont été poignardées", a indiqué le porte-parole de la police laissant ainsi entendre que l'attaque était liée au conflit israélo-palestinien.

L'assaillant qui s'est enfui à moto a été "neutralisé", ajoute le communiqué de la police, sans plus de précisions. Les six blessés ont été évacués vers l'hôpital de Hadera dont un dans un état critique et un grièvement blessé, a précisé un porte-parole de l'établissement.

Plus d'informations à suivre...