Israël peut-il intercepter tous ces drones et missiles ? L'analyse de Xavier Tytelman après l'attaque iranienne

L'Iran a lancé dans la nuit plus de 200 drones et missiles contre Israël, en réponse à une frappe contre son consulat à Damas, une attaque directe iranienne inédite qui a été "déjouée", a affirmé dimanche l'armée israélienne. Le Conseil de sécurité doit tenir une réunion d'urgence dimanche, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, ayant condamné "une grave escalade".

L'inquiétude d'une riposte d'Israël

"L'affaire peut être considérée comme close", a annoncé la mission iranienne à l'ONU dans un message posté trois heures après le début de son opération. Mais, a-t-elle prévenu, "si le régime israélien commettait une nouvelle erreur, la réponse de l'Iran serait considérablement plus sévère". Une riposte d'Israël inquiète et entraînerait vers une guerre par tirs de missiles interposés, comme l'explique le consultant en aviation militaire et défense Xavier Tytelman.

"La vraie question qui se pose désormais, c'est la capacité d'Israël à intercepter tous ces missiles et tous ces drones qui lui arrivent dessus. Vont-ils répondre en conduisant des attaques sur le sol iranien pour empêcher de futurs tirs en cas de conflit ouvert à longue distance ?", interroge-t-il au micro d'Europe 1.

"Israël a un avantage militaire"

"Israël a un avantage militaire très clair avec ses alliés, notamment les États-Unis qui ont deux porte-avions dans la zone, une puissance de feu qui est beaucoup plus efficace. Les Israéliens viseraient principalement des sites stratégiques sensibles, des usines, des installations, des dépôts pétroliers, des dépôts d'armes... Tandis que l'Iran considérerait que n'importe quel missile qui passerait et qui tomberait sur une ville serait un succès. Donc, logiquement, il y a un grand risque pour les civils israéliens, voire sur les civils qui sont entre ces deux pays, puisqu'on peut toujours imaginer des retombées de missiles qui auraient été interceptés ou qui auraient dysfonctionné", détaille-t-il.

Le président américain Joe Biden a renouvelé son soutien "inébranlable" à Israël et annoncé que les dirigeants du G7 seront convoqués afin de coordonner une "réponse diplomatique unie" à l'attaque iranienne "éhontée".