Israël : pas de changement dans la politique de défense «pour l'instant», dit l'armée

"J'insiste sur le fait que, pour l'instant, la politique de défense du commandement du front intérieur n'a pas changé", a déclaré le porte-parole de l'armée, le contre-amiral Daniel Hagari, disant répondre aux "différents rapports et rumeurs" sur la mise en alerte du pays, lors d'une conférence de presse.

"L'alerte sera envoyée sur les téléphones mobiles dans la zone menacée"

Le commandement du front intérieur est l'aile de l'armée israélienne qui s'occupe de la protection des civils en temps de guerre et d'urgence, y compris en cas de catastrophe naturelle. Hagari et d'autres hauts responsables de l'armée et du gouvernement israélien, parmi lesquels le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, ont déclaré à plusieurs reprises que le pays était prêt à faire face à toute attaque.

Mais le porte-parole de l'armée a toutefois observé que la protection n'était "pas hermétique". "C'est pourquoi chaque citoyen est tenu de connaître les instructions, où qu'il se trouve, et d'être vigilant", a souligné Hagari. Il a aussi annoncé que le commandement du front intérieur avait lancé dimanche un nouveau système pour alerter la population en cas d'urgence.

"L'alerte sera envoyée sur les téléphones mobiles dans la zone menacée. Cela se fait sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une application et sans aucune action de la part du citoyen", a-t-il expliqué. Les tensions sont très élevées au Moyen-Orient après les menaces de riposte de l'Iran, du Hamas palestinien et du Hezbollah libanais à l'assassinat mercredi à Téhéran du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, attribué à Israël, au lendemain d'une frappe israélienne qui a tué le chef militaire du Hezbollah, Fouad Chokr, près de Beyrouth.