Israël : «Netanyahu n'a pas de stratégie pour le jour d'après», estime Alain Finkielkraut

Il déplore un manque de vision sur le long terme. Alors qu'Israël a emporté d'importantes victoires ces dernières semaines contre le Hamas, la dernière en date étant l'élimination du chef de l'organisation, et cerveau de l'attaque terroriste du 7 cotobre, Yahya Sinouar, Alain Finkielkraut estime que Benjamin Netanyahu "n'a pas de stratégie pour le jour d'après".

Une unité d'Israël contre ses ennemis, mais une société déchirée

"Le jour d'après, ça peut être à Gaza une reconstruction, notamment par les pays arabes et bien sûr l'Arabie Saoudite, le pays le plus riche", explicite au micro du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/ Les Echos, l'essayiste. "Mais cette reconstruction ne peut avoir lieu que si les négociations en vue d'un État palestinien sont remis sur les rails. Or, les ministres jusqu'au-boutiste de Benjamin Netanyahu ne veulent pas en entendre parler. Donc il ne dit absolument rien du jour d'après."

Une situation que le philosophe juge "déchirante", car au-delà de l'unité d'Israël "contre ses ennemis", Alain Finkielkraut estime que le pays est également "une société déchirée du fait de l'extrémisme, du jusqu'au-boutisme de ministres comme Ben-Gvir [le ministre de la Sécurité nationale, ndlr] ou Bezalel Smotrich [ministre des Finances et ministre au ministère de la Défense, ndlr].

Benjamin Netanhayu "a fait une croix sur les otages"

Quant à la question des 63 personnes encore détenues par le Hamas, Alain Finkielkraut avance que Benjamin Netanyahu "a fait une croix sur les otages". "Il mène une guerre terrible, ce qui n'est pas sa faute, parce que ce sont évidemment les Palestiniens qui exposent leur population. Il n'empêche que la guerre n'a permis de libérer aucun otage, donc on doit en passer par une forme de négociation."