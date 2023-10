Israël : l'Iran «soutient la légitime défense de la nation palestinienne», déclare le président Raïssi

"L'Iran soutient la légitime défense de la nation palestinienne", a déclaré dimanche le président iranien Ebrahim Raïssi, en appelant "les gouvernements musulmans" à affirmer aussi leur soutien, au lendemain de l'attaque lancée par le Hamas. Le président Raïssi a fait cette déclaration après s'être entretenu par téléphone séparément avec les chefs des mouvements armés palestiniens Hamas, Ismaïl Haniyeh, et Jihad islamique, Ziad al-Nakhala, qu'il avait accueillis séparément en juin à Téhéran. L'Iran entretient des relations étroites avec les deux mouvements palestiniens et a été l'un des premiers pays à saluer l'offensive du Hamas lancée samedi.

"L'Iran soutient la légitime défense de la nation palestinienne. Le régime sioniste et ses partisans (...) doivent être tenus pour responsables dans cette affaire", a estimé le président Raïssi dans son message adressé "à la nation palestinienne". "Les gouvernements musulmans devraient se joindre à la communauté musulmane pour soutenir la nation palestinienne", a-t-il ajouté. Le président de la République islamique conclut son message en saluant nommément le Hamas et le Jihad islamique : "Salutations à la résistance de la Palestine, du Liban et de la Syrie, à l'Irak, à l'Afghanistan et au Yémen, salutations à Gaza héroïque et résistante, salutations au Hamas et au Jihad et à tous les groupes de résistance".

"Opération complexe"

Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi matin d'une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens. Plus de 600 personnes ont été tuées côté israélien et plus de 300 côté palestinien, selon des bilans provisoires. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri, a loué dimanche l'"opération complexe" lancée par des "groupes de combattants palestiniens".

Elle est le "produit de la sainte colère que l'ennemi sioniste a implantée dans la nation palestinienne opprimée et qu'il doit maintenant récolter", a-t-il ajouté dans un communiqué. Ali Akbar Velayati, un conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei, a de son côté prédit que "cette opération victorieuse" allait "accélérer la chute du régime sioniste". Un haut responsable américain avait indiqué samedi qu'il était "trop tôt pour dire" si l'Iran était "directement impliqué" dans l'offensive lancée par le Hamas. Il a toutefois ajouté qu'il n'y avait "pas de doute" sur le fait que le Hamas était "financé, équipé et armé" entre autres par le régime de Téhéran.

"La grande libération a commencé"

Samedi soir, des manifestants s'étaient rassemblés sur la place Felestin (Palestine) à Téhéran, brandissant le drapeau palestinien. "La grande libération a commencé", proclamait en arabe une immense banderole déployée sur la façade d'un immeuble. Sur une autre place de la capitale iranienne, un autre panneau géant a été installé, montrant le damier noir et blanc du keffieh palestinien recouvrir le drapeau blanc et bleu israélien, avec l'inscription "déluge Al-Aqsa", le nom de l'opération, selon le Hamas. La République islamique d'Iran ne reconnaît pas l'Etat israélien et le soutien à la cause palestinienne est une constante de sa politique étrangère depuis la révolution de 1979.