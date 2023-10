Israël : le bilan monte à quatre Français tués dans l'attaque du Hamas

Quatre Français ont été tués dans l'attaque du Hamas contre Israël, selon un nouveau bilan publié mardi par le ministère des Affaires étrangères. "La France déplore le décès tragique de deux autres ressortissants français, ce qui porte à quatre le bilan des victimes françaises des attaques terroristes menées par le Hamas", a affirmé le Quai d'Orsay, dans un communiqué.

Sans nouvelles de 13 Français

Parmi les Français tués figure Avidan T., 26 ans, un jeune Français originaire de Bordeaux (sud-ouest) et vivant en Israël, ont annoncé mardi le consistoire de Bordeaux et le député des Français de l'étranger Meyer Habib (droite), qui avait signalé lundi la disparition du jeune homme.

Plus de 900 personnes ont été tuées en Israël depuis le début de l'offensive samedi, et 2.616 blessées, selon les autorités. Côté palestinien, 687 personnes ont été tuées et 3.727 blessées, selon les autorités locales.

Nombre de ressortissants d'autres pays, certains ayant aussi la nationalité israélienne, ont été tués dans l'offensive, notamment 18 Thaïlandais, 10 Népalais, 11 Américains, sept Argentins, deux Ukrainiennes, un Russe, un Britannique, un Cambodgien et un Canadien. Par ailleurs, "nous sommes sans nouvelles de 13 compatriotes dont la situation est considérée comme très inquiétante, dont certains ont très probablement été enlevés", a précisé le ministère français des Affaires étrangères, qui avait annoncé la veille qu'un enfant de 12 ans se trouvait parmi les personnes portées disparues.

150 personnes enlevées par le Hamas

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a enlevé quelque 150 personnes sur le territoire israélien.

Près de 62.000 ressortissants français sont enregistrés auprès du consulat général à Tel-Aviv et 25.000 à Jérusalem, toujours selon le ministère des Affaires étrangères. En outre, "de nombreux Français de passage se trouvent actuellement sur place". Le ministère a renouvelé lundi son appel "aux Français se trouvant actuellement en Israël à respecter les consignes d'extrême vigilance émises par nos équipes de l'ambassade de France à Tel-Aviv, le consulat général à Jérusalem et par les autorités israéliennes".

Sollicité par l'AFP, le parquet antiterroriste français, compétent en matière de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis contre des Français à l'étranger, a indiqué lundi être "en lien avec le Quai d'Orsay". L'objectif "est d'obtenir des informations sur les victimes et les circonstances de leur décès pour décider de l'ouverture ou non d'une ou plusieurs enquêtes et définir la ou les qualifications qui pourraient être données aux faits", a-t-il précisé. Des milliers de personnes se sont rassemblées lundi à Paris et dans plusieurs villes en région pour manifester leur soutien à Israël, ont constaté des journalistes de l'AFP.