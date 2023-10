Israël-Hamas : une guerre «longue et difficile», otages... Que retenir de la prise de parole de Netanyahu ?

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prévenu samedi que la guerre dans la bande de Gaza serait "longue et difficile" et que ses objectifs étaient de détruire le mouvement islamiste et faire libérer les otages qu'il détient. Désormais, est engagée "la seconde étape de la guerre, dont l'objectif est clair: détruire les capacités militaires et la direction du Hamas; ramener les otages à la maison", a affirmé Benjamin Netanyahu après avoir rencontré les familles des quelque 230 personnes captives dans la bande de Gaza, selon le dernier décompte des autorités.

"Nous sommes prêts", assure Netanyahu

"La guerre dans la bande de Gaza sera longue et difficile et nous y sommes prêts", a ajouté Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv, ajoutant que son armée "détruira l'ennemi sur terre et sous terre". Vaincre le mouvement palestinien du Hamas dans la guerre de Gaza est un "défi existentiel" pour Israël, mais "cela concerne toute la civilisation occidentale", a-t-il encore prévenu, s'en prenant de nouveau à Téhéran. "Je pense que 90% du budget militaire du Hamas vient d'Iran. Il (ce pays, ndlr) le finance, il l'organise, il le guide", a par ailleurs accusé le dirigeant israélien.

Le Premier ministre a toutefois reconnu "ne pas pouvoir dire" que Téhéran "avait participé au 'micro-planning' de cette action spécifique à ce moment spécifique" s'agissant de l'attaque sanglante d'une ampleur sans précédent menée par le mouvement islamiste en Israël le 7 octobre.