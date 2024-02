Israël-Hamas : le Qatar dit avoir reçu une réponse «positive» du mouvement terroriste au projet d'accord de trêve

Le Qatar, l'un des principaux médiateurs entre le Hamas et Israël, a annoncé mardi avoir reçu une "réponse" positive du mouvement terroriste à une proposition de trêve incluant la libération d'otages retenus à Gaza, à l'occasion d'une tournée du secrétaire d'État américain Antony Blinken.

Alors que la guerre entre mercredi dans son cinquième mois, des frappes israéliennes ont de nouveau ciblé Khan Younès et Rafah, dans le sud du territoire palestinien. Le ministère de la Santé du Hamas a fait état d'au moins 107 morts en 24 heures à Gaza. Au côté d'Antony Blinken à Doha, le Premier ministre du Qatar Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani a déclaré : "nous avons reçu une réponse du Hamas concernant le cadre général de l'accord sur les otages. Cette réponse contient quelques commentaires, mais elle est globalement positive".

Une réponse "communiquée aux Israéliens"

Il s'est dit "optimiste" mais a refusé d'évoquer dans les détails la réponse du Hamas, à l'origine de l'attaque sans précédent menée le 7 octobre sur le sol israélien qui a déclenché la guerre. Plus de 1.160 personnes, en majorité des civils, ont été tuées et quelque 250 enlevées en Israël et emmenées à Gaza ce jour-là, selon les autorités israéliennes.

Le mouvement terroriste palestinien a confirmé avoir remis sa réponse aux médiateurs égyptiens et qataris, mais sans en préciser la teneur. Antony Blinken a dit que la réponse avait "été communiquée aux Israéliens" et qu'il en discuterait lors de sa visite mercredi en Israël dans le cadre de sa cinquième tournée au Moyen-Orient depuis le 7 octobre.

La semaine dernière, une source du mouvement terroriste a affirmé que le projet en trois phases prévoyait notamment une trêve de six semaines durant laquelle Israël devra libérer de 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages détenus par le Hamas, et une plus grande aide humanitaire à Gaza. La proposition a été élaborée fin janvier à Paris par les médiateurs qataris, dont le Premier ministre, américains et égyptiens.