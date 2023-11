Israël-Hamas : Emmanuel Macron affirme sa «détermination» à obtenir la libération des otages français

Emmanuel Macron a salué vendredi la libération de premiers otages par le Hamas, assurant les familles des Français retenus de sa "détermination" à obtenir leur libération, alors qu'aucun Français ne figure parmi le premier groupe relâché dans le cadre d'un accord entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. "Je salue la libération d'un premier groupe d'otages (...) Pensées particulières pour les otages français et leurs familles. Ils peuvent compter sur notre détermination", a écrit le président de la République sur X (anciennement Twitter). "Nous restons mobilisés aux côtés des médiateurs pour obtenir la libération de tous", a-t-il ajouté.

"Paris reste mobilisé pour la libération d'otages français"

Un total de 24 otages, 13 Israéliens, dix Thaïlandais et un Philippin, ont été remis vendredi au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Gaza par le Hamas, a annoncé le Qatar, principal médiateur dans le conflit. Paris reste "mobilisé pour la libération d'otages français dans le cadre de l'accord en cours de mise en œuvre", celle de "tous nos compatriotes (étant) une priorité absolue pour la France, et nous travaillons sans relâche pour l'obtenir", a insisté dans un communiqué le ministère français des Affaires étrangères.

Cette libération d'otages par le Hamas s'est produite dans le cadre d'un accord ayant permis une trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien dans la bande de Gaza. Le Quai d'Orsay a par ailleurs salué "les efforts de médiation du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, ainsi que du CICR, qui ont permis l'obtention de cet accord". Trente-neuf prisonniers palestiniens, des femmes et des enfants, ont été libérés de prison en échange des otages, a rapporté à l'AFP le Club des prisonniers, une ONG qui défend les prisonniers palestiniens.

Cette trêve à Gaza, débutée à l'aube, survient pour la première fois en sept semaines de guerre, après les bombardements incessants du territoire depuis le 7 octobre en riposte à l'attaque menée par des commandos du Hamas infiltrés depuis le territoire palestinien. L'armée israélienne estime à environ 240 le nombre de personnes enlevées par le Hamas le 7 octobre.