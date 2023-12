EN DIRECT - Israël-Hamas : les craintes pour le sud de Gaza, au cœur des affrontements, se multiplient

Après des semaines de combat contre le Hamas dans le nord de Gaza, l'armée israélienne intensifie mardi son déploiement dans le sud du territoire, faisant craindre un "scénario encore plus infernal" pour les civils. Engagée depuis le 27 octobre dans une campagne terrestre dans le nord du territoire palestinien assiégé, l'armée israélienne a élargi ses opérations au sol à l'ensemble de la bande de Gaza, avec des tanks déployés près de Khan Younès, nouvel épicentre des tensions.

L'armée israélienne avait demandé au début de son opération terrestre à la population du nord de Gaza de migrer vers le sud du territoire, devenu encore plus densément peuplé avec l'afflux de centaines de milliers de ces déplacés. Dans la nuit, des témoins ont fait état à l'AFP de violents combats près de Khan Younès et de raids aériens vers Rafah, à la pointe sud du territoire, tandis que l'agence palestinienne Wafa a rapporté "plusieurs" morts dans une frappe à Gaza-ville, plus au nord.

Des organisations internationales s'alarment des risques pour les civils à Gaza, où "tous les services de télécommunications" sont à l'arrêt, en raison "d'une coupure des principaux réseaux de fibre du côté israélien", selon le groupe de télécoms palestiniens Paltel. "Un scénario encore plus infernal est sur le point de se réaliser, auquel les opérations humanitaires ne pourront peut-être pas répondre", a déclaré la Coordinatrice humanitaire de l'ONU pour les Territoires palestiniens, la Canadienne Lynn Hastings, dont Israël avait annoncé la semaine dernière qu'il ne renouvèlera pas le visa.

Les informations à retenir : L'armée israélienne intensifie son opération, cette fois-ci, dans le sud de la bande de Gaza

"Un scénario encore plus infernal" se profile, alerte l'ONU

Israël nie avoir demandé à l'OMS de vider un entrepôt d'aide à Gaza

Deux civils tués pour chaque membre du Hamas, estime Tsahal

Un "scénario encore plus infernal", auquel les opérations humanitaires pourraient être incapables de répondre, se profile dans la bande de Gaza, a alerté lundi une responsable de l'ONU alors qu'Israël resserre l'étau sur le sud du territoire palestinien. Depuis la reprise des hostilités le 1er décembre après une trêve de sept jours, "les opérations militaires israéliennes se sont étendues au sud de Gaza, forçant des dizaines de milliers d'autres personnes à fuir dans des espaces de plus en plus concentrés, avec un besoin désespéré de nourriture, d'eau, d'abris et de sécurité", a déclaré dans un communiqué Lynn Hastings, coordinatrice humanitaire de l'ONU pour les Territoires palestiniens.

"Les conditions nécessaires pour fournir de l'aide à la population de Gaza n'existent pas. Si c'est possible, un scénario encore plus infernal est sur le point de se réaliser, auquel les opérations humanitaires ne pourront peut-être pas répondre", a-t-elle ajouté. "Personne n'est en sécurité à Gaza et il ne reste plus nulle part où aller", a insisté la Canadienne, rejetant dans ces conditions l'idée de "zones sûres" évoquées par les Etats-Unis. Ces zones ne peuvent être "ni sûres ni humanitaires quand elles sont déclarées unilatéralement", a-t-elle dit.

Israël nie avoir demandé à l'OMS de vider un entrepôt d'aide à Gaza

L'armée israélienne a nié mardi avoir demandé à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de vider dans les 24 heures un entrepôt d'aide médicale dans le sud de la bande de Gaza, comme l'avait affirmé son chef. "Aujourd'hui, l'OMS a reçu une notification des Forces de défense israéliennes pour retirer nos fournitures de notre entrepôt médical dans le sud de la bande de Gaza dans les 24 heures, car les opérations au sol le rendront inutilisable", a annoncé le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur le réseau social X (ex-Twitter).

"Nous demandons à Israël de retirer cet ordre et de prendre toutes les mesures possibles pour protéger les civils et les infrastructures civiles, y compris les hôpitaux et les installations humanitaires", a-t-il ajouté. L'organe de la Défense israélienne supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens (Cogat) a répondu à ce tweet par un autre. "La vérité est que nous n'avons pas demandé à évacuer les entrepôts et nous l'avons signifié clairement et par écrit aux responsables compétents de l'ONU. Nous nous attendons de la part d'un responsable de l'ONU qu'il soit au moins exact (dans ses propos)", a indiqué le (Cogat).

Deux civils tués pour chaque membre du Hamas, estime Tsahal

Environ deux civils ont été tués pour chaque membre du Hamas mort dans la bande de Gaza, ont affirmé lundi de hauts responsables militaires israéliens, sous couvert d'anonymat. "Je ne dis pas que c'est bien que nous ayons un rapport de deux à un", a déclaré un responsable lors d'une rencontre avec la presse, ajoutant que l'utilisation de boucliers humains faisait partie de la "stratégie de base" du Hamas. "Il faut espérer que ce ratio sera beaucoup plus bas dans la prochaine phase de la guerre", a-t-il ajouté.

Le nombre croissant de morts et la crise humanitaire qui sévit à Gaza ont suscité l'indignation à travers le monde. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que la campagne menée par Israël après le 7 octobre a tué près de 16.000 personnes. Selon Israël, 1.200 personnes, en majorité des civils, ont été tuées par le Hamas le 7 octobre et environ 240 personnes enlevées et emmenées dans le petit territoire palestinien.

Interrogé sur les informations selon lesquelles 5.000 membres du Hamas auraient été tués, l'un des hauts fonctionnaires a déclaré: "les chiffres sont plus ou moins exacts".