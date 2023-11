Israël-Hamas : à Washington, 200.000 personnes rassemblées en soutien à Israël et pour dénoncer l'antisémitisme

La France a-t-elle montré l'exemple dans la lutte contre l'antisémitisme ? Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Washington en soutien à Israël et contre l'antisémitisme. Selon les organisateurs, des associations juives américaines, ils étaient même plus de 200.000. Un chiffre important pour une manifestation organisée un jour de semaine. Les participants sont venus de tous les États-Unis, dans un rassemblement qui a réussi à unir Démocrates et Républicains.

Une manifestation pour libérer les otages détenus par le Hamas

Des flots de personnes se sont déversés sur le National Mall à Washington, cette immense esplanade devant le Capitole. Tous scandaient "Bring them home" (ramenez-les à la maison). Il s'agissait bien évidemment des otages, dont les portraits étaient brandis par la grande majorité des participants. Une foule très émue, notamment par le témoignage d'Alana Zeitchik : six membres de sa famille ont été kidnappés le 7 octobre. "Je me réveille tous les matins, et je me rappelle que ma famille est retenue en otage par des terroristes", a-t-elle lancé.

Les Démocrates et les Républicains main dans la main

Les plus hauts responsables du Congrès, démocrates et républicains, main dans la main, répétant en chœur : "Nous sommes avec Israël". Une scène surréaliste, ce que n'a pas manqué de souligner le président de la Chambre des représentants, le Républicain Mike Johnson. "Il y a peu de choses à Washington qui peuvent rassembler aussi facilement les dirigeants des deux partis et des deux assemblées. Mais la survie de l'État d'Israël et de son peuple nous unit", a-t-il déclaré.

Une union sacrée également contre l'antisémitisme. Aux États-Unis, depuis le 7 octobre, les actes anti-juifs ont augmenté de 400 %.