Israël dit avoir arrêté un suspect du meurtre d'un jeune berger israélien en Cisjordanie

L'armée israélienne a annoncé lundi avoir arrêté un suspect du meurtre récent d'un jeune berger israélien en Cisjordanie, où des colons armés avaient en représailles mené des raids meurtriers sur plusieurs villages. Benjamin Achimeir, 14 ans, avait disparu le 12 avril alors qu'il faisait paître ses moutons, rentrés sans lui à la ferme où il vivait dans l'implantation de Malachei HaShalom, au nord-est de Ramallah. Son corps avait été découvert le lendemain non loin.

En lien avec ce meurtre, des soldats israéliens ont arrêté lors d'un raid nocturne un habitant du village palestinien de Duma, situé à quelques kilomètres de Malachei HaShalom, a annoncé l'armée israélienne, identifiant le suspect arrêté comme étant Ahmed Dawabcheh, 21 ans. "Au cours de son premier interrogatoire, Dawabcheh a revendiqué avoir participé à l'attaque terroriste du 12 avril, près des fermes de Malachei HaShalom, au cours de laquelle Benjamin Achimeir, 14 ans, a été assassiné", explique l'armée dans un communiqué.

Après la disparition, puis la découverte du corps, des colons israéliens avaient attaqué des localités palestiniennes --parfois préalablement bouclées par l'armée--, incendiant des domiciles et des véhicules. Un Palestinien avait été tué et 23 personnes blessées dans le village d'Al-Mughayyir, situé à 500 m de Malachei HaShalom et pris d'assaut par des colons armés de fusils d'assaut et de cocktails Molotov, provoquant la fuite de 86 habitants, selon l'OCHA, l'agence humanitaire de l'ONU.

En Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, vivent trois millions de Palestiniens ainsi que près de 490.000 Israéliens installés dans des colonies considérées comme illégales au regard du droit international, parmi lesquelles le site de Malachei HaShalom. Évacué à plusieurs reprises par l'armée, celui-ci est régulièrement réoccupé par des colons. La Cisjordanie est le théâtre depuis deux ans d'une flambée de violences, exacerbées par l'attaque meurtrière menée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël, qui a déclenché la guerre actuelle dans la bande de Gaza. Les forces israéliennes mènent des raids quasi-quotidiens en Cisjordanie, disant vouloir lutter contre des groupes armés palestiniens.

Au moins 486 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre par des soldats israéliens ou des colons, selon le ministère palestinien de la Santé. Neuf Israéliens, dont cinq membres des forces de sécurité, ont été tués dans des violences en Cisjordanie depuis cette même date, selon l'OCHA.

Deux blessés dans une attaque à la voiture-bélier à Jérusalem

Deux personnes ont été légèrement blessées dans une attaque à la voiture-bélier à Jérusalem lundi, premier jour de Pessah, la Pâque juive, selon les services de secours et la police, laquelle a indiqué avoir arrêté les deux auteurs présumés. "Deux civils ont été renversés (...) à Jérusalem, entraînant des blessures légères. Deux terroristes ont fui les lieux à pied et sur leur itinéraire de fuite a été retrouvée une arme artisanale de type 'Carlo'", un pistolet-mitrailleur fabriqué par des groupes armés palestiniens, avait initialement indiqué la police dans un communiqué.

Après une vaste opération de recherche, la police a annoncé en fin de matinée l'arrestation des "deux terroristes ayant mené" cette attaque, découverts cachés dans un commerce. L'identité des deux suspects n'a pas été dévoilée mais l'armée a annoncé dans un communiqué ultérieur "être à l'œuvre à Hébron, aux domiciles des terroristes" et "enquêter sur des individus soupçonnés de les avoir aidés". Hébron, située dans le sud du territoire, est la plus grande ville de Cisjordanie.

Des images de caméras de surveillance, diffusées par la télévision israélienne, montrent une voiture blanche faire un écart pour aller percuter un groupe de personnes sur un trottoir dans un virage, avant de terminer sa course dans un véhicule en stationnement. Deux jeunes hommes sortent alors de la voiture, armes au poing, et semblent tenter, sans succès, d'ouvrir le feu, avant de quitter les lieux à pied. Le service médical d'urgence Magen David Adom a indiqué avoir pris en charge et transporté à l'hôpital deux jeunes hommes de 18 et 22 ans souffrant de blessures légères après cette attaque.