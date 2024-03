Israël : Benjamin Netanyahu doit faire plus pour l'aide à Gaza, selon Joe Biden

Le président américain Joe Biden a déclaré vendredi que Benjamin Netanyahu devait permettre l'acheminement de plus d'aide humanitaire, après avoir été surpris en train de dire qu'il aurait une discussion franche avec le Premier ministre israélien sur la guerre à Gaza.

"Il faudra bien qu'il comprenne"

"Oui", a répondu Joe Biden aux journalistes qui lui demandaient si Benjamin Netanyahu devait faire davantage pour permettre l'acheminement de l'aide. "Il faudra bien qu'il comprenne", avait dit le dirigeant démocrate jeudi soir, en marge de son discours sur l'état de l'Union, selon une vidéo des médias américains où le président, qui parlait à un sénateur, ne semblait pas savoir qu'il était à portée de micro.

Les États-Unis sont le principal soutien d'Israël, mais l'administration Biden a récemment fait part de critiques publiques plus vives à propos de la conduite de la guerre contre le Hamas à Gaza, notamment l'insuffisance de l'aide humanitaire autorisée par Israël. Le territoire palestinien, bombardé et assiégé par Israël, est en proie à la famine. Les États-Unis larguent depuis une semaine de l'aide par les airs et Joe Biden a annoncé jeudi que son armée allait mettre en place un port provisoire pour acheminer des denrées.

En pleine campagne pour sa réélection, le président démocrate fait face à la pression d'une partie de son camp et de la gauche pour durcir le ton face à Israël. Les propos de jeudi en marge de son discours et captés par la presse ne sont pas une première pour Joe Biden, qui à de nombreuses reprises s'est fait surprendre par des microphones placés là où il pensait tenir des propos privés.