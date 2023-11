Israël : après 72 kilomètres de marche, les familles des otages exigent l'avancée des négociations

Comment avancer sur le plan des négociations pour la libération des otages israéliens, détenus depuis plus d'un mois par le Hamas ? Pour accentuer la pression sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou, les familles des otages ont marché 72 kilomètres, de Tel Aviv jusqu'aux bureaux du Premier ministre israélien, à Jérusalem. Europe 1 les a retrouvées à l'arrivée. Sur place, les applaudissements sont nourris. Les Israéliens sont venus en nombre saluer la dignité de ces familles sans nouvelles de leurs proches.

"Ça prend trop de temps"

"Moi, je n'ai personne de ma famille qui a été kidnappé. Mais je n'arrive pas à dormir la nuit. Je pense aux otages qui eux, peut-être, dorment dans des tunnels sous Gaza", confie un participant. La colère des familles se reporte aujourd'hui contre le Premier ministre Benyamin Netanyahou. L'oncle et la tante de Dana ont été emmenés de force à Gaza. Elle ne comprend plus la stratégie du gouvernement. "Je suis furieuse de voir comment notre gouvernement agit. Je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Ça prend trop de temps et c'est très coûteux en vies humaines", reproche-t-elle.

Il faut, dit-elle, que le pays se réveille. "Quand vous voyez que 1.400 personnes ont été assassinées en un seul jour dans leur pays, quand personne ne va les chercher, ça ne peut pas se passer dans le silence", poursuit-elle. Après 72 kilomètres de marche, la foule entonne l'Hatikvah, l'hymne national israélien et qui signifie espoir en hébreu.