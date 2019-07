Iran : la justice confirme l'arrestation d'une chercheuse franco-iranienne

L'Autorité judiciaire iranienne a confirmé mardi l'arrestation de l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelkhah, annoncée la veille par Paris, qui demande des "clarifications". "Elle fait partie des suspects qui ont été arrêtés récemment", a déclaré le porte-parole de l'Autorité judiciaire Gholamhossein Esmaïli lors d'une conférence de presse à Téhéran, sans préciser la date exacte de son arrestation.

L'arrestation remonterait au 5 juin

Selon son confrère et ami Jean-François Bayart, celle-ci remonterait au 5 juin et la chercheuse est depuis détenue à la prison d'Evin, dans le nord de Téhéran. d'après Jean-François Bayart, professeur à l'Institut des Hautes études internationales et du développement (IHEID) à Genève, la chercheuse "a pu recevoir la visite de sa famille et n'est pas maltraitée" malgré la sinistre réputation de ce lieu de détention.

Les autorités françaises n'ont cependant pas pu entrer en contact avec leur ressortissante malgré leurs demandes, a indiqué lundi le ministère des Affaires étrangères : "la France a effectué des démarches auprès des autorités iraniennes pour obtenir de leur part des informations sur la situation et les conditions de l'arrestation de Fariba Adelkhah et demander un accès consulaire" à sa ressortissante, mais n'a reçu "aucune réponse satisfaisante" à ce jour, précise le ministère dans un communiqué.