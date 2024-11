Inondations en Espagne : dans un village proche de Valence, les nombreux cadavres font craindre un risque d'épidémie

205 personnes ont perdu la vie dans les intempéries et les inondations qui ont touché l'Espagne cette semaine. Un bilan provisoire puisqu'il y a encore des dizaines de personnes portées disparues. La commune de Sedaví, proche de Valence, est au centre des inquiétudes des autorités.

"Les corps que l'on n'a pas réussi à sortir, c'est problématique"

Le maire a lancé un appel à l'aide. Il faut que l'État vienne porter secours aux habitants coincés, enclavés et qui ont faim. Dans cette ville de 10.000 habitants, environ 600 carcasses de voitures, des maisons inondées, sans eau ni électricité. Depuis deux jours et déjà depuis ce matin, des centaines de bonnes âmes viennent ici aider les autorités qui sont dépassées.

Ces aidants apportent des vivres aux habitants, déblaient les routes et tente de retrouver les corps : "Dans des garages que l'on n'a pas encore ouverts, il y a probablement des cadavres et ce sera très fastidieux de les déloger, car il faudra évacuer la boue. Il y a encore beaucoup de disparus. Il y en a peut-être encore en dessous de ce camion et en dessous de celui-ci, on ne sait pas".

Alors, conséquence de ces opérations, des risques sanitaires. C'est ce que craignent les autorités : "Les corps que l'on n'a pas réussi à sortir, c'est problématique. Il a fait chaud à Valence ces dernières heures. C'est là que peuvent survenir les infections. Il faut lutter contre ça, c'est la priorité". Alors pour rajouter un problème au problème, l'autre souci ici, ce sont les pillages, comme dans le reste de la région. Plusieurs commerces dans cette ville ont déjà été visités.