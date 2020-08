INFORMATION EUROPE 1 - Un officier français soupçonné de trahison au bénéfice de la Russie

INFO EUROPE 1

L'histoire qui remonte à une dizaine de jours, ne devrait pas manquer de faire réagir Florence Parly, invitée du Grand Rendez-vous, dimanche sur Europe 1. Selon nos informations, un officier de l’armée française a été mis en examen pour trahison, au bénéfice de la Russie.

Des documents ultra-sensibles fournis aux services secrets russes

L'affaire est d’autant plus sensible et embarrassante que ce militaire, un lieutenant colonel, est en poste auprès de l’OTAN - pas au siège de l’organisation, à Bruxelles, mais sur une base militaire en Italie. Il est soupçonné d’avoir fourni des documents ultra-sensibles aux services secrets russes.

L'homme a été arrêté par la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), alors qu’il s’apprêtait à repartir en Italie à la fin de ses vacances. Il a été placé en détention provisoire à la prison de la Santé, à Paris. .