INFO EUROPE 1 - Ukraine : le renseignement évoque la possibilité d'une chute de Kiev dans les prochaines heures

Kiev, la capitale ukrainienne, va-t-elle tomber rapidement aux mains des forces russes après le début de l'invasion pilotée par Moscou ? C'est en tout cas ce que redoute le renseignement français. Plusieurs sources au sein des services qui se sont confiées à Europe 1, évoquent une possible chute de Kiev dans les prochaines heures, peut-être dans la nuit.

Une armée ukrainienne qui peine à se défendre...

Un scénario qui colle avec la stratégie de Vladimir Poutine visant à faire tomber le plus vite possible son homologue ukrainien, le président Volodymyr Zelensky. Un cas de figure d'autant plus plausible qu'en croisant les données des satellites français, avec le renseignement collecté sur le terrain, le constat des experts est sévère : l’armée ukrainienne n’arrive pas à se défendre et fait preuve de désorganisation.

... face à des Russes très méthodiques

Mais face à eux, les chefs militaires russes ont été extrêmement méthodiques dans leur attaque. Ils ont ainsi neutralisé ce matin des ports ukrainiens et toutes les capacités aériennes. Ils se sont ensuite attaqués aux dépôts de munition de Kiev, si bien qu'à cette heure-ci, l'Ukraine n'a plus de réserve de munitions. En fin d'après-midi, le renseignement français a pu observer les troupes aéroportées russes s'en prendre aux antennes de transmission HF et VHF pour priver l’armée ukrainienne de communication.

Viendra ensuite la destruction des relais GSM pour réduire définitivement toutes capacités de commandement ukrainien, et de finalement obtenir la reddition de Volodymyr Zelensky.