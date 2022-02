Emmanuel Macron souhaite qu'un sommet de l'Otan se tienne "au plus vite", en réaction au début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, a annoncé l'Elysée. "Le président de la République souhaite la tenue d'un sommet de l'Otan au plus vite, en concertation avec nos partenaires et alliés", indique la présidence. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exprimé la même demande.

