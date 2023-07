INFO EUROPE 1 - L'État russe prend le contrôle des actifs de Danone, le montant de cette spoliation évalué à 250 millions d'euros

Un neveu du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, allié notoire de Vladimir Poutine, a été nommé à la direction générale de la filiale russe de Danone. Quelques jours auparavant, la multinationale alimentaire française se faisait saisir des actifs en Russie. Europe 1 vous révèle le montant de cette spoliation.

7.200 personnes concernées par cette reprise en main du Kremlin

250 millions d'euros. Ce chiffre qui correspond à la valeur des actifs de Danone Russie. Jusqu’en 2022, les activités de l'entreprise sur place généraient un milliard d’euros de revenus, soit 6% de son chiffre d’affaires. Avec la guerre, l'activité du groupe a donc été divisée par quatre, confie une source proche du dossier à Europe 1.

Dans le détail, Danone en Russie compte 13 usines. 12 sites de production de produits laitiers et végétaux et un de nourriture pour bébé. Pas moins de 7.200 personnes sont concernées par cette reprise en main du Kremlin, pour la plupart des cadres et des ingénieurs.

Le groupe préparait son départ de Russie

Au début de la guerre en Ukraine, Danone a d’abord décidé de continuer à produire sur le sol russe mais sans objectif de profit, ni projet d’investissement. Ces derniers mois, le groupe préparait son départ. Des discussions étaient en cours avec de potentiels repreneurs locaux. L’entreprise étudie désormais les mesures possibles pour contester le décret pris par Moscou et elle assure que la situation n’aura pas d’impact sur ses objectifs financiers.