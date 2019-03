INFO EUROPE 1 - Climat : ce à quoi la France et la Chine s'engagent

INFO EUROPE 1

C'est l'un des sujets de coopération entre la France et la Chine. Tout en étant le plus gros pollueur de la planète, la Chine investit massivement pour lutter contre le réchauffement climatique et Paris veut d'ailleurs en faire un partenaire sur cette question. La visite de Xi Jinping en France est l'occasion pour les deux pays de signer, mardi matin, un texte à propos de ce thème, dont Europe 1 vous dévoile le contenu.

Au total, dix points figurent dans ce texte, que Paris et Pekin promettent de suivre et de promouvoir auprès de leurs partenaires. Il sera notamment fait mention de grands principes, comme la protection d’une aire marine en Antarctique, la lutte contre le braconnage ou la réorientation des flux financiers pour protéger la biodiversité.

"Front uni" contre Donald Trump

Mais plus concrètement, France et Chine s’engagent, par exemple, à limiter l’usage des gaz présents dans les climatiseurs ou les réfrigérateurs. L’élimination de ces gaz pourrait permettre de réduire de 0,5 degré la hausse des températures en 2100.

Pour Paris, le signal est clair : "Avec les Chinois, nous affichons un front uni contre Donald Trump qui recule sur le climat", explique un conseiller, alors que la Chine est devenue, en quelques années, un leader mondial des énergies renouvelables : 25% des éoliennes dans le monde sont en effet installées en Chine. Un engagement pour le climat qui n’est pas particulièrement écologiste, comme le souffle un spécialiste : "Les effets du réchauffement climatique sont surtout une menace pour la stabilité politique du régime chinois."