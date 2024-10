Incursion de chars israéliens en profondeur dans le sud du Liban

Des chars israéliens ont mené mardi dans le sud du Liban leur incursion la plus poussée depuis le début de la guerre, arrivant aux abords de la localité de Khiam, à environ six kilomètres de la frontière, a annoncé l'agence de presse officielle libanaise Ani. "Un grand nombre de chars de l'armée d'occupation israélienne" se sont postés sur une colline à l'est de Khiam, a précisé l'agence.

L'armée israélienne a lancé le 30 septembre une offensive terrestre contre le Hezbollah, parallèlement à d'intenses frappes aériennes sur plusieurs régions du Liban. Dans deux communiqués, le Hezbollah a annoncé avoir lancé une salve de roquettes sur des troupes israéliennes au sud de Khiam, puis avoir visé à l'aide d'obus d'artillerie et de roquettes des soldats au sud-est de cette localité.

Plus de 1.700 personnes tués au Liban

Depuis le début de son offensive terrestre, l'armée israélienne a effectué des incursions dans plusieurs villages frontaliers au Liban, dynamitant des maisons et affirmant détruire des tunnels du Hezbollah, avant de se retirer. Dans le même temps, l'armée israélienne mène des frappes sur le sud et l'est du Liban, ainsi que sur la banlieue sud de Beyrouth, bastions du Hezbollah pro-iranien.

Depuis le début de ces frappes intensives le 23 septembre, plus de 1.700 personnes ont été tuées, selon un décompte de l'AFP basé sur les données du ministère libanais de la Santé. Khiam, une grosse bourgade du sud du Liban, abritait à l'époque de l'occupation israélienne une prison gérée par l'Armée du Liban sud, une milice supplétive d'Israël. Les troupes israéliennes s'étaient retirées de la région en mai 2000, sous les coups de boutoir du Hezbollah, après 22 ans d'occupation.