Incendies en Grèce : plus de 2.000 personnes évacuées de l'île de Rhodes

En 24h, 46 nouveaux incendies se sont déclenchés en Grèce, où les jours ressemblent désormais à un enchaînement de scènes apocalyptiques. Alors que le thermomètre affiche 45 degrés depuis plusieurs jours sur l'ensemble du pays, les flammes déciment les forêts et les habitations. L'île de Rhodes, l'une des plus célèbres, est particulièrement touchée par ces feux impressionnants où les flammes sont poussées par les vents et balaient d'immenses étendues de terre.

"Ce qu'il se passe ne peut être décrit avec des mots"

Face à ce chaos, des villages ont été évacués en urgence jusque tard dans la soirée, ce samedi. Des résidents, des travailleurs saisonniers, et même des vacanciers fuient par tous les moyens la mythique île grecque qui est dévorée par des flammes difficiles à contrôler, particulièrement la côte est. "Depuis cinq jours, la situation est dramatique. Et chaque jour qui passe est pire que le précédent. On ne sait pas jusqu'où cela ira. On a vécu des incendies, mais ce qu'il se passe en ce moment ne peut être décrit avec des mots", a témoigné le conseiller municipal de l'île sur une chaîne nationale.

Selon les garde-côtes grecs, environ 2.000 personnes ont été évacuées en bateau par les autorités aidées par des embarcations privées. Néanmoins, il a fallu trouver des solutions d'hébergement. Selon la presse nationale, trois ferries de passagers ont été amarrés afin d'accueillir du monde. D'autres personnes ont trouvé refuge dans des salles d'hôtel ou dans des gymnases ouverts pour l'occasion. D'autres régions de Grèce sont concernées par ces incendies, à commencer par la capitale Athènes, placée en alerte maximale face aux risques d'incendie.