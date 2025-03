Incendies en Corée du Sud : les flammes reprennent après avoir été éteintes

Article Suggestions

Des hélicoptères ont été déployé ce samedi pour lutter contre la reprise des flammes dans une zone du sud-est de la Corée du Sud. Les feux de forêt, qui ont débuté le week-end dernier, sont les plus meurtriers et destructeurs jamais enregistrés dans le pays, avec un bilan de 29 morts et 40 blessés.