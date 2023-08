Incendies à Hawai : les évacués regagnent les ruines laissées par les flammes, la justice ouvre une enquête

Hawaï compte ses morts après l'une des pires catastrophes naturelles de l'archipel. Les incendies monstres ont fait 67 morts selon le dernier bilan, et ravagé l'île entière de Maui. Les causes de ces incendies restent encore inconnues et les rescapés, eux, doivent faire face à une situation urgente et chaotique.

Une ville en cendres

Les évacués de Lahaina, ville de l'île de Maui, ont quitté les centres de secours dans lesquels ils s'entassent pour tenter d'apercevoir un reste de leur vie d'avant. La route d'accès à la ville a été prise d'assaut par les voitures. Une file de véhicules s'étend sur plusieurs kilomètres et le spectacle qui les attend est terrible. Même le gouverneur de l'État, Josh Green, a tenu, via une chaîne locale, à mettre en garde les résidents.

"Lahaina est dévastée. Ils vont voir des destructions comme ils n'en ont encore jamais vu. S'il vous plaît, pour ceux qui y retournent, préparez-vous, restez en sécurité et soyez très prudents", a-t-il prévenu. Il ne reste effectivement plus rien, la ville n'est qu'un tas de cendres. Sur le front de mer, on peut apercevoir une file de voitures qui fait écho à celles qui rentrent dans la ville. Mais celle-là est entièrement constituée de véhicules carbonisés, comme s'ils avaient été surpris par les flammes alors qu'ils tentaient de fuir.

Une question se pose désormais : pourquoi les sirènes chargées de prévenir les habitants d'une catastrophe n'ont-elles pas été activées ? Une enquête a été ouverte pour tenter de savoir si les autorités n'ont pas pris la menace trop à la légère, alors que cet incendie est déjà le deuxième plus meurtrier de l'histoire moderne des États-Unis.