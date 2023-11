«Ils ont perdu entre six et huit kilos» : en Israël, les familles racontent les conditions de détention des otages

De longues semaines d’angoisse, d’attente et parfois de privations. C’est ce que décrit Merav Raviv. De retour en Israël, sa cousine Keren, son fils Oshad et sa mère Ruth ont été libérés vendredi dernier. "Ils mangeaient mais pas régulièrement. Il y avait des jours où ils ne recevaient pas de nourriture ou seulement un peu de pain. Ils ont perdu entre six et huit kilos", décrit la jeune femme. Elle en dit plus aussi sur leurs conditions de détention quotidienne, comme pour se laver ou aller aux toilettes.

Des menaces, mais pas de mauvais traitements

"Lorsqu'ils voulaient aller aux toilettes, ils devaient frapper à la porte et attendaient environ une heure et demie, parfois deux heures", poursuit-elle. Les proches de Merav Raviv subissent des menaces permanentes. Certains de leurs gardes miment devant eux des gestes d’égorgement. D’autres otages racontent devoir chuchoter en permanence mais n’évoquent pas de mauvais traitement.

Il y a aussi l’histoire d’une évasion, celle de Roni Kariboy, qui a réussi à semer ses gardiens après un bombardement, comme le raconte sa tante à la radio Reshet Bet. "Il a essayé de rejoindre la frontière, mais je pense qu’il n’avait pas les moyens de comprendre où il se trouvait et dans quelle direction s'échapper. Alors, il s’est perdu. Et puis il a été capturé à nouveau par des Gazaouis qui l’ont livré aux terroristes." Des témoignages qui arrivent au compte-goutte, alors que les services de renseignement israéliens sont toujours en train de débriefer les anciens otages.