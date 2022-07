«Ils ont le sang d'innocents entre les mains» : dans le Mississipi, la bataille fait rage entre les pro et anti-IVG

REPORTAGE

Aux Etats-Unis, le Mississippi est l’épicentre de la bataille du droit à l’avortement. Plus précisément la clinique de Jackson, la capitale de cet état du Sud du pays, est au cœur du dossier examiné par la Cour Suprême, qui a décidé de révoquer le droit à l’IVG au niveau fédéral.

Des références religieuses chez les anti-IVG

Le 7 juillet, l’avortement sera interdit au Mississippi. A quelques jours de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, une poignée de militants anti et pro-avortement se font face chaque jour devant l’établissement. Assis sur sa chaise de campagne, Doug se félicite. La décision de la Cour suprême sur l'avortement est pour lui une bonne nouvelle. Mais pas question pour autant de quitter les abords de la clinique de Jackson avant la fermeture définitive. Il tient fièrement sa pancarte : "Je prie pour vous".

"Il y a des bébés qui vont mourir. Donc si on peut sauver un bébé, un enfant, une vie, ça vaut le coup de rester", confie-t-il sur Europe 1. Chez ces anti-IVG, les références religieuses sont légion. Il faut à tout prix protéger la vie dès la conception.

"Ces gens haïssent simplement les femmes"

Un peu plus bas dans la rue, Amanda, une jeune femme d'une trentaine d'années, leur lance des regards noirs. "Ce sont des zélotes, ils pensent qu'ils sauvent des gens. Ils pensent que c'est de l'amour. Mais ils s'en fichent de sauver des vies ou d'aider quelqu'un. Ces gens haïssent simplement les femmes et veulent contrôler leur corps", explique-t-elle.

Les deux camps apparaissent irréconciliables. Anti-IVG depuis plusieurs décennies, Barbara n'hésite pas à accuser les pro-choix de complicité de meurtre. "Pour moi, ils ont le sang d'innocents sur les mains. Le sang des bébés innocents. La loi sur l'avortement était mauvaise. Cela a été une erreur horrible et 63 millions d'enfants sont morts", s'indigne-t-elle.

Pour elle, la révocation du droit à l'IVG est une immense victoire. "C'est comme la fin de l'esclavage", explique-t-elle. Une comparaison souvent utilisée par les militants anti-avortement, à quelques heures de la fermeture de la dernière clinique du Mississippi.