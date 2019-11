Il déniche des trésors sonores : comment travaille le service "archives" d'Europe 1 ?

VIDÉO

Avec Derrière le mur, une rétrospective sonore qui retrace les grands moments de la guerre froide, de 1955 jusqu'à la chute du mur de Berlin il y a 30 ans, Europe 1 vous fait revivre l'Histoire. Cette création a été orchestrée par les journalistes Sophie Larmoyer et Didier François. Elle n'aurait pas pu être réalisée sans l'aide du service de documentation.

Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Sabrina Jeanson et Benoit Muckensturm ont mis les mains dans la poussière et fouillé parmi 500 extraits sonores captés par les micros d’Europe 1 entre 1955 et 1989. Ils ont imaginé cinq épisodes de vingt minutes diffusés à l'antenne. Ils sont désormais disponibles sur la plateforme Sybel.

A l'écoute des moments clés de l'Histoire

Mais comment les documentalistes procèdent-ils pour dénicher la bonne archive parmi ce flot de sons ? Depuis quand Europe 1 archive-t-elle ses reportages et interviews ? Et où les documents sonores sont-ils stockés ? Sylvaine Denis, la responsable du service documentation sert de guide et vous emmène à la découverte des archives d'Europe 1.

Tournage et montage : Yann Hamon