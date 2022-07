«Il n’a que ce qu’il mérite» : les Britanniques soulagés à la suite de la démission de Johnson

Après une soixantaine de départs au sein de son gouvernement en quelques jours, Boris Johnson a annoncé qu'il allait quitter la tête du parti conservateur et donc sa fonction de Premier ministre d'ici à l'automne. Au Royaume-Uni, les réactions sont plutôt unanimes à la suite de ce séisme politique, avec un sentiment de soulagement qui prédomine.

"Il aurait dû démissionner depuis des mois"

Le départ de Boris Johnson, est un ouf de soulagement pour Anna et Nicole. Ces deux retraitées londoniennes détestent le personnage et attendaient ce moment depuis longtemps. "En fait, je pensais qu'il ne partirait jamais, mais ça, c'est super. Mais il aurait dû démissionner depuis des mois quand il a reçu son amende pour les fêtes durant le confinement", confie l'une d'entre elles au micro d'Europe 1. "Faire la fête quand la reine était seule pour l'enterrement de son mari, c'était vraiment le pire. C'était inhumain et méprisant".

"Vous ne pouvez pas prendre les gens pour des idiots"

Le scandale du "Party Gate" est aussi ce qui a le plus déçu Andrew. "Il n'a que ce qu'il mérite", soupire cet électeur conservateur, qui avait pourtant voté Boris Johnson en 2019. "Vous ne pouvez pas prendre les gens pour des idiots et espérer vous en sortir. C'est ce qu'il a fait et il a menti éhontément à tout le monde et cela a annulé toutes les bonnes choses qu'il avait pu faire".

Il espère que le prochain leader des conservateurs restaure une image d'intégrité au sein du gouvernement. Comme lui, environ 70 % des Britanniques sont satisfaits du départ de Boris Johnson.