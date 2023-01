«Il en a fait assez maintenant» : au Royaume-Uni, le succès mitigé du livre du Prince Harry

Pour la petite librairie "House of Banks", située au nord de Londres, ce mardi 10 janvier était une journée comme une autre. Pourtant, elle accueillait tout juste dans ses étals le nouveau livre du prince Harry, baptisé Spare, traduction de "suppléant". Mais ce grand déballage de 500 pages n'a pas vraiment attiré les foules outre-Manche. Les multiples interviews accordées par le prince ces derniers jours ainsi que les fuites autour de cet ouvrage ont visiblement dissuadé les Britanniques de se le procurer.

Dans cette librairie, Natacha, la manager, a pourtant mis en avant la nouvelle publication du duc de Sussex. Sans succès. "Il faut dire qu'avec ce temps froid et pluvieux ça n'aide pas, c'est assez calme. Mais nous avons tout de même eu quelques appels pour mettre le livre de côté ainsi que des précommandes depuis le mois de novembre.

"Ça ne m'intéresse pas"

A la sortie de la librairie, l'indifférence des uns contraste avec l'impatience des autres. "Je ne vais pas acheter le livre, ça ne fait aucune différence et ça ne m'intéresse pas", témoigne ce Britannique tandis qu'une jeune femme témoigne sa lassitude : "J'ai regardé la série Netflix et je me suis dit 'ça suffit ! Il en a fait assez maintenant'". A l'inverse, ce lecteur trépigne : "Je veux savoir ce qu'il se passe en coulisses de la monarchie. J'ai vu ce qu'il a dit à la télé mais je veux en savoir plus. Donc oui, j'ai hâte. Ça m'intéresse de voir son point de vue".

Si le livre ne déchaîne pas les passions en librairie, il trône pourtant en tête des ventes sur Amazon au Royaume-Uni.