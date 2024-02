«Ici, les Russes nous encerclent» : dans la ville ukrainienne de Tchassiv Yar, les habitants résistent à l'invasion

Ce vendredi, l'Ukraine entre dans sa troisième année de guerre. Faute de soutien financier bloqué au Congrès, les États-Unis ont annoncé des sanctions contre plus de 500 entités liées à la machine de guerre russe. Le front ukrainien est fragile : 1.000 kilomètres de combat, des villes qui ne sont plus que des champs de ruines écrasés par l'artillerie et les drones russes.

Ainsi, la ville de Tchassiv Yar, aux mains des Ukrainiens, est pilonnée chaque jour par l'artillerie russe. Un petit millier d'habitants y vivent grâce à des volontaires qui les ravitaillent au péril de leur vie. Europe 1 les a suivis.

"La ville est détruite à 80 %"

Tchassiv Yar est accessible via un seul chemin : dix kilomètres de pistes boueuses sous le feu à travers le champ de guerre. "Il y a des drones. Les mitrailleurs nous tirent dessus !", raconte Olia. "On peut se prendre des éclats là", ajoute Vova. Vova et Olia accélèrent. "Regarde, la ville est détruite à 80 %", constate Olia. Sur des centaines de mètres, les dizaines d'immeubles sont tous touchés. Dans ce chaos, il faut vite finir à pied jusqu'à l'abri. "Ici, les Russes nous encerclent presque. Ils sont à quatre ou cinq kilomètres des deux côtés", détaille Olia.

"On s'est réveillé, c'est déjà bien"

Nous rentrons à l'intérieur du sous-sol. Cinq personnes seulement sont devant Olia. "Je viens vérifier que la nourriture est bien arrivé", dit-elle en interagissant avec un autre habitant du sous-sol. "On s'est endormi, on s'est réveillé, c'est déjà bien, on est en bonne santé pour avancer", relativise Olia.

Mission accomplie. Ces habitants, parmi les derniers, tiennent le coup. Le soleil s'efface, les chiens errants prennent le pouvoir. Il faut repartir. Les artilleurs russes voient loin et de mieux en mieux.