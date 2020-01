"Ils dévalorisent la royauté" : le père de Meghan Markle tacle sa fille et Harry après leur retrait de la famille royale

REVUE DE PRESSE

Lundi, en Angleterre, les titres de presses font encore leurs unes sur la décision d’Harry et Meghan de se renoncer à leurs titres royaux. Et cette fois, c'est le père de la duchesse de Sussex, Thomas Markle, qui se montre virulent. "L'incroyable attaque du père de Meghan Markle sur le couple princier" titre même le Daily Mail. Dans un futur documentaire diffusé sur Chanel 5, dont les extraits ont fuité, le père réagit à la décision de se fille et d’Harry.

"Walmart avec une couronne dessus"

Et il ne mâche pas ses mots. "Ce n'est pas la fille que j'ai élevée. Harry et Meghan dévalorisent la royauté", cite The Sun, reprenant les extraits vidéos. Thomas Markle estime que le couple transforme la famille royale en "Walmart avec une couronne dessus", en référence à la chaîne de supermarchés discounts.

Entre père et fille, le lien est rompu depuis des années. Sky News annonce même que ce dernier pourrait témoigner contre Meghan dans un procès qu'elle mène contre un tabloïd. Les Britanniques semblent loin d'en avoir terminé avec le "Megxit".