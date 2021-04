Harry et Meghan aux obsèques de Philip ? Stéphane Bern "ne pense pas qu'on leur réserve le meilleur accueil"

INTERVIEW

"Quand on lui demandait comment il entendait célébrer ses 100 ans, il avait dit : j'entrevois cette chose comme la pire qui puisse arriver", raconte Stéphane Bern à propos du prince Philip, décédé vendredi à l'âge de 99 ans. Après la mort de l'époux de la reine, qui suscite une vive émotion outre-Manche, des funérailles en petit comité devraient voir lieu. "Le prince disait : 'no fuss', 'pas de chichi', il ne voulait pas de funérailles nationales", rappelle l'animateur d'Europe 1, spécialiste de la famille royale. Mais le prince Harry et son épouse Meghan Markle en seront-ils ?

"Soupe à la grimace dans la chapelle Saint-Georges"

"Harry va sans doute tout faire pour rentrer, c'est ce qu'il a déclaré", répond Stéphane Bern, un mois après l'interview dans laquelle le petit-fils de la reine et son épouse, exilés aux Etats-Unis et qui se sont retirés de la famille royale, ont multiplié les accusations contre cette dernière, entre racisme et insensibilité. "Meghan, qui attend une petite fille, attend l'avis de ses médecins pour savoir si elle rentre", ajoute le spécialiste. Un retour qui serait, selon lui, synonyme de "soupe à la grimace dans la chapelle Saint-Georges de Windsor".

"Je ne pense pas qu'on va leur réserver le meilleur accueil au sein de la famille royale", poursuit Stéphane Bern. "Mais tout de même, la reine aime beaucoup Harry, c'est sans doute son petit-fils préféré. En tout cas, il n'imagine pas ne pas être là pour des obsèques privées…"

"Elle savait qu'il était une tombe"

Un soutien d'autant plus important qu'avec la mort de Philip, "c'est le roc de la reine qui vient de tomber et les gens s'inquiètent pour leur souveraine en se demandant comment elle va tenir", précise le spécialiste. "Le prince Philip était la seule personne à qui elle parlait, à qui elle racontait sa journée, à qui elle se confiait. Vous imaginez bien qu'une souveraine comme la reine d'Angleterre ne peut pas raconter ses pensées, ce qu'elle a au fond du cœur. Mais lui, elle savait qu'il était une tombe, que jamais il ne publierait ses souvenirs."

Toute l'Histoire du Royaume-Uni "s'est construite autour de cette famille royale", au sein de laquelle la reine assumait son rôle de souveraine, tandis que Philip était "le chef de famille, trois pas en arrière, mais vraiment en avance sur son temps", conclut Stéphane Bern. "C'est quelque chose que les Français ont du mal à comprendre."