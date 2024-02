Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky attendu pour une visite à Berlin et Paris vendredi

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra en Allemagne et en France vendredi pour y rencontrer respectivement Olaf Scholz et Emmanuel Macron avant de participer samedi en Allemagne à la Conférence de Munich sur la sécurité, a annoncé jeudi la présidence ukrainienne.

Volodymyr Zelensky prononcera un discours à la Conférence de Munich et s'entretiendra avec la vice-présidente américaine Kamala Harris et plusieurs autres chefs d'États et de gouvernements, a précisé la présidence dans un communiqué.

Plus d'informations à suivre...