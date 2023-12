Guerre en Ukraine : Volodomyr Zelensky joue son va-tout à Washington

L’avenir est plus qu’incertain pour Volodomyr Zelensky. La visite à Washington du président ukrainien s'est achevée sans véritable avancée sur l'aide américaine à l'Ukraine. Les Républicains au Congrès bloquent une aide de 60 milliards de dollars, tant qu'ils n'ont pas reçu, en échange, des fonds pour sécuriser la frontière. Volodomyr Zelensky a supplié les élus au Congrès de fournir l’aide dont l’Ukraine a désespérément besoin. Mais il est reparti sans promesse ferme.

"Les discussions avec les deux partis et les deux Chambres ont été très productives. Il est très important que d’ici la fin de l’année, on puisse envoyer un signal d’unité fort à l’agresseur", a essayé de positiver le chef d'Etat ukrainien, en conférence de presse. Un accord d’ici la fin de l’année semble peu probable, d’autant que le Congrès est en congé à la fin de cette semaine. Il ne reste donc que quelques jours pour négocier et les discussions sont au point mort. Les Républicains sont formels : sans accord sur la frontière et l’immigration, pas d’argent pour Kiev.

Joe Biden dénonce un chantage

"Prendre en otage l’aide à l’Ukraine pour faire passer un programme républicain extrémiste à la frontière, ça ne se fait pas. Il faut des véritables solutions", a dénoncé le président des Etats-Unis. Le locataire de la Maison-Blanche s’est pourtant dit ouvert à un compromis. Autre lueur d'espoir pour les Ukrainiens, une bonne partie des élus républicains continue de soutenir l’Ukraine. Mais, avec les élections en ligne de mire, les préoccupations de politique intérieure prennent le pas. Sachant que 40% des Américains estiment que les Etats-Unis en font trop pour l’Ukraine.