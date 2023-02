Guerre en Ukraine : un an après l’invasion russe, quels sont les gains territoriaux ?

Ce vendredi marque la première année de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À la fin du mois de janvier, cette dernière occupait 18,08% du territoire ukrainien, ce qui représente 11 points de plus qu'à la veille de l'invasion. En effet, des régions ukrainiennes étaient déjà sous occupation russe, car Moscou contrôlait la Crimée et une partie du Donbass, ce qui équivaut à 7,1% de la totalité de la superficie du pays.

109.105 km2 de territoires perdus à la Russie

À la fin du mois de mars, qui demeure aujourd'hui la période la plus marquée par l’offensive du Kremlin, Kiev avait perdu jusqu’à un quart de son sol. Ce décompte très précis est le fruit des travaux remarqués d’un cartographe, et qui ont été publiés sur Twitter. Selon cet observateur avisé qui préfère rester anonyme, les territoires perdus représentaient au 31 janvier dernier 109.105 km2, soit l’équivalent de la superficie d’un pays comme la Bulgarie.

Si l’armée ukrainienne a repris du terrain après les contre-offensives sur Kherson et Kharkiv l’été dernier, elle recule néanmoins tous les jours un peu plus face à l'armée adverse, mais certes dans des proportions faibles. Au cours du mois de janvier, les Russes ont à nouveau gagné 278km2. Mais son armée n'en sera pas sortie indemne, car bien qu'il soit très difficile de dresser un bilan des morts et des blessées, une source militaire s'est avancée sur le sujet. En un an, plus de 100.000 soldats auraient été mis hors d’état de nuire dans chacun des deux camps.