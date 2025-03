Guerre en Ukraine : Russes et Américains se retrouvent pour discuter d'une possible trêve notamment en mer Noire

La Russie et les États-Unis se retrouvent lundi en Arabie saoudite pour des négociations, qualifiées d'emblée de "difficiles" par le Kremlin, visant à instaurer une trêve partielle en Ukraine après plus de trois ans d'offensive russe.

Les négociateurs russes et américains se retrouvent lundi en Arabie saoudite pour des négociations visant à instaurer une trêve partielle en Ukraine après plus de trois ans d'offensive russe. Le président américain Donald Trump, dont le rapprochement avec Vladimir Poutine a rebattu les cartes du conflit, affirme vouloir mettre fin aux hostilités et a dépêché ses émissaires à Ryad pour des pourparlers avec les deux parties. Avant les discussions de lundi avec les Russes, ils ont rencontré dimanche, jusque tard dans la nuit, des responsables ukrainiens.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Vladimir Poutine semble jouer la montre

Washington et Kiev poussent pour, au minimum, un arrêt provisoire des frappes sur les sites énergétiques, largement endommagés côté ukrainien. L'Ukraine se dit "prête" à un cessez-le-feu "général" et sans conditions. Mais Vladimir Poutine, dont l'armée avance sur le terrain malgré de lourdes pertes, semble jouer la montre, tant que ses hommes n'ont pas expulsé les troupes ukrainiennes de la région russe frontalière de Koursk. À ce stade, le Kremlin assure s'être uniquement mis d'accord avec Washington sur un moratoire concernant les bombardements des infrastructures énergétiques.

Un cessez-le-feu en mer Noire ?

L'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, s'est malgré tout montré optimiste, disant s'attendre à de "vrais progrès", "particulièrement en ce qui concerne un cessez-le-feu en mer Noire sur les navires entre les deux pays".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Steve Witkoff, ce vieil ami de Donald Trump, envoyé négociateur en Russie

Dans la mer bordée par les deux belligérants, les combats ont cessé depuis plusieurs semaines. Les Ukrainiens ont coulé 20% de la flotte russe qui s'est repliée à l'est. Vladimir Poutine n'a ici rien à perdre, selon le Général Olivier Kempf, directeur associé à la fondation pour la recherche stratégique. "La flotte russe de la mer Noire est effectivement entravée par toutes les innovations agressives des Ukrainiens qui empêchent à cette flotte russe de manœuvrer. Oui, les Ukrainiens avaient gagné ce combat", estime-t-il.

Une trêve en mer Noire serait essentielle pour la diplomatie russe

D’un point de vue opérationnel, cette trêve partielle aurait peu de conséquences mais elle serait essentielle pour la diplomatie russe, résume le spécialiste. "Poutine n'est pas forcément intéressé par les résultats de la négociation mais est intéressé par la négociation avec Trump. Il doit faire attention à ne pas brusquer Trump. Ce cessez-le-feu maritime était le plus facile à obtenir et c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. [Il ne faut] pas dire que c'est nul [mais] dire que c'est une étape. La machine avance lentement mais elle avance", explique-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Car l'agresseur russe n'est pas pressé de franchir la prochaine marche vers un cessez-le-feu total, ajoute l’expert. Un accord qu’il n’accepterait qu'à ses propres conditions.