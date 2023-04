Guerre en Ukraine : retour de 31 enfants emmenés illégalement en Russie

L'ESSENTIEL

Trente et un enfants sont rentrés en Ukraine après avoir été emmenés illégalement en Russie depuis des territoires occupés par Moscou, a annoncé samedi sur les réseaux sociaux l'ONG Save Ukraine. "Aujourd'hui, nous accueillons chez eux 31 enfants de plus qui avaient été illégalement emmenés par des Russes depuis des territoires occupés", a écrit Mykola Kuleba, un responsable de l'ONG.

Les informations à retenir : 31 enfants sont rentrés en Ukraine après avoir été emmenés illégalement en Russie depuis des territoires occupés par Moscou.

Les habitants de Kramatorsk ont déposé samedi des fleurs sur un mémorial à la gare centrale de cette ville du Donbass.

Plusieurs centaines de personnes, dont le chef du groupe paramilitaire Wagner, se sont rassemblées samedi à Moscou pour les funérailles d'un célèbre blogueur militaire russe.

Plus de 16.000 enfants ukrainiens "enlevés" selon Kiev

Ces enfants avaient été emmenés en Russie depuis les régions de Kharkiv (nord-est de l'Ukraine) et de Kherson (sud), a détaillé l'association dont la mission principale est de combattre ce qu'elle qualifie de "déportations" d'enfants ukrainiens. Selon l'ONG, les enfants portant valises et sacs ont traversé la frontière à pied vendredi, avec des proches, puis sont montés dans un bus pour poursuivre leur voyage. Mykola Kuleba a salué les "mères héroïques" venues chercher leurs enfants et déclaré qu'il s'agissait de la "plus difficile" des missions qu'a eu à mener l'ONG jusqu'alors. Une femme âgée qui devait ramener deux petits-enfants est décédée à cette occasion de "stress", a-t-il déploré, précisant sur Facebook que les femmes ukrainiennes avaient été soumises par les services de sécurité russes (FSB) à un "interrogatoire de 13 heures".

Les autorités de Kiev estiment que plus de 16.000 enfants ukrainiens ont été "enlevés" et emmenés en Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, et beaucoup auraient été placés dans des foyers d'accueil. Moscou nie ces allégations, affirmant avoir "sauvé" des enfants ukrainiens en les éloignant des combats et avoir mis en place des procédures pour les réunir avec leurs familles. Le 17 mars dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d'arrêt historique contre le président russe Vladimir Poutine, "présumé responsable du crime de guerre de déportation illégale" de mineurs ukrainiens "des zones occupées d'Ukraine vers la Fédération de Russie". Le tribunal basé à La Haye a aussi émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de Maria Lvova-Belova, la commissaire russe à l'enfance, pour des motifs similaires.

Les Ukrainiens commémorent le bombardement de la gare de Kramatorsk

Les habitants de Kramatorsk ont déposé samedi des fleurs sur un mémorial à la gare centrale de cette ville du Donbass où une frappe de missile russe avait fait 61 morts il y a un an alors que des milliers de civils s'y pressaient pour fuir la guerre en Ukraine. Le 8 avril 2022, le bombardement avait également fait plus de 160 blessés parmi la foule qui s'était rassemblée dans cette gare pour être évacuée, l'une des attaques les plus meurtrières ayant visé des civils fuyant l'avancée des forces russes. "Ma proche amie, sa fille et leur chien sont morts. Que peut-on dire de plus", confie en larmes à l'AFP Tetiana Syshchenko, 67 ans. Elle-même a failli être tuée dans le bombardement. Des habitants s'approchent d'une petite plaque commémorative recouverte de fleurs et de jouets pour enfants. Ils font le signe de croix, restent debout, s'agenouillent ou pleurent.

Quelque 4.000 civils s'étaient massés il y a un an dans ce nœud ferroviaire pour être évacués par train lorsque la gare a été frappée par un missile Totchka-U qui selon les experts était porteur d'armes à sous-munitions. Arrivant sur les lieux peu après l'attaque, des journalistes de l'AFP avaient vu au moins 30 corps dans des sacs mortuaires. Le sol ensanglanté était jonché de bagages éparpillés, d'affaires pour les enfants et de nourriture. Moscou a nié toute implication dans cette attaque, affirmant que les forces russes ne prenaient pas pour cible les civils et qu'il s'agissait d'une "provocation".

>> LIRE AUSSI - Macron en Chine : Xi Jinping appelle tous les partis à ne pas aggraver la situation en Ukraine

Les collègues de Sergiy Kupochka, employé municipal de 57 ans, distribuaient de la nourriture et de l'eau aux personnes attendant d'être évacuées lorsque le bombardement a eu lieu. "L'un de nos employés est mort ici", raconte-t-il à l'AFP, exprimant sa peine. Andriy Yermak, chef de cabinet du président Volodymyr Zelensky a déclaré sur les réseaux sociaux que "les terroristes russes" étaient responsables de l'attaque et que les "criminels de guerre devaient être punis".

Des centaines de personnes aux obsèques d'un blogueur militaire

Plusieurs centaines de personnes, dont le chef du groupe paramilitaire Wagner, se sont rassemblées samedi à Moscou pour les funérailles d'un célèbre blogueur militaire russe soutenant l'attaque en Ukraine et tué la semaine dernière dans un attentat à la bombe. Selon des journalistes de l'AFP sur place, des centaines de personnes se sont rendues au cimetière de Troïekourovskoïe dans l'ouest de la capitale pour se recueillir devant le cercueil de Maxime Fomine avant son enterrement. Un important dispositif policier a été déployé, avec un contrôle minutieux des personnes se rendant au cimetière. Beaucoup d'entre elles portaient des vêtements frappés d'un Z ou d'un V, signes de leur soutien à l'offensive en Ukraine.

Cet assassinat est "une tentative de tuer la vérité (...) qui essaye de percer la couche de pourriture qui recouvre la société russe", a assuré à l'AFP Anna Ivannikova, une manager moscovite de 33 ans venue avec des fleurs. Selon elle, la société russe "dort toujours", hormis dans les villes de Russie les plus proches de l'Ukraine, où les combats font rage depuis plus d'un an.

Le 2 avril, Maxime Fomine, connu sous le pseudonyme de Vladlen Tatarskiï, a été tué dans un attentat lors d'un événement dans un café de Saint-Pétersbourg (nord) lié au chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine. Les autorités russes ont arrêté et inculpé pour "terrorisme" une femme de 26 ans, Daria Trepova, qui a reconnu avoir offert au blogueur une statuette piégée, qui a explosé lors de cet événement, le tuant et faisant une trentaine de blessés. Daria Trepova n'a toutefois pas affirmé pour l'heure avoir participé volontairement à l'attentat, ni mentionné de possibles commanditaires.